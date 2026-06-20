Inghilterra, Bellingham è tornato al top grazie all’aiuto di Ancelotti

As: "Si è rivolto ad Ancelotti per la sua esperienza. Questa chiamata ha aiutato l’inglese a riflettere, ragionare e cercare la migliore via d’uscita da quella situazione complicata"

Non solo il gol al 47’: contro la Croazia, Jude Bellingham, è tornato a essere un riferimento nel gioco della nazionale dei Three Lions. Un stagione travagliata al Real, fatto di luci e diverse ombre. Ma adesso, grazie all’aiuto di Ancelotti (non è il primo a cui fa ritrovare fiducia), sembra essere tornato il centrocampista totale che abbiamo imparato a conoscere. Il punto di As.

Bellingham al top, decisivo Ancelotti

Riporta As:

“Bellingham non vedeva la luce e si è rivolto a un “amico”. L’aiuto lo ha cercato in Carlo Ancelotti, l’allenatore con si era espresso al suo miglior livello possibile.

L’inglese voleva ascoltare l’allenatore, seguire i suoi consigli per risolvere tutti i problemi, soprattutto quelli legati alla nazionale inglese e al suo responsabile, Thomas Tuchel, che — come si è visto nella compilazione della lista definitiva per il Mondiale — non fa sconti: o sei con lui o sei contro di lui. Giocatori come Foden, Palmer o Trent lo hanno sperimentato restando fuori dal Mondiale.”

Il futuro al Real

Secondo As, l’inglese si sarebbe rivolto a Carlo Ancelotti per cercare di trovare la via d’uscita dal suo momento no. Da lì è poi nato il percorso di ritorno verso i massimi livelli. Mourinho, dal canto suo, è in brodo di giuggiole: sa quanto può essere cruciale Bellingham e sarà centrale nel suo progetto:

“Bellingham continua a essere un giocatore chiave del Real Madrid. A Valdebebas sono convinti che gran parte del successo della nuova squadra del tecnico portoghese ruoti attorno all’inglese.”