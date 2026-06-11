Guida ai Mondiali, Gruppo G: De Bruyne e Lukaku contro Salah, il girone di casa Napoli

Il Belgio di De Bruyne e Lukaku è la favorita, l'Egitto di Salah la sfidante. In mezzo, l'Iran solido e la Nuova Zelanda.

La nostra guida ai Mondiali 2026 arriva al girone di casa Napoli. Il Gruppo G Mondiali 2026 mette di fronte Belgio, Egitto, Iran e Nuova Zelanda, ma soprattutto De Bruyne e Lukaku contro Salah. È il raggruppamento che i tifosi azzurri seguiranno col trasporto più grande. Tra una corazzata e una stella assoluta, lo spettacolo è assicurato. Ecco chi passa e i protagonisti.

Il colpo d’occhio

Per un tifoso del Napoli, questo è Il girone: due uomini di Castel Volturno da una parte, uno dei più grandi di sempre dall’altra.

Le quattro squadre

Belgio, i Diavoli Rossi di casa Napoli. Egitto, i Faraoni di Salah. Iran, il muro. Nuova Zelanda, gli All Whites.

La gerarchia

Favorito il Belgio. Sfidante l’Egitto, una squadra sola più dieci: Salah. Outsider l’Iran, materasso la Nuova Zelanda.

Il duello

De Bruyne contro Salah: due fuoriclasse di Premier da rivali.

Il campione

Kevin De Bruyne, cervello e leader del Belgio. Ma Salah può decidere con un lampo. L’occhio azzurro. Cuore azzurro al massimo: il Belgio ruota attorno a De Bruyne e Lukaku, i due volti del Napoli.

La chicca

Salah gioca probabilmente l’ultimo Mondiale a 34 anni: per l’Egitto è ora o mai più.