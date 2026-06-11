Guida ai Mondiali, Gruppo G: De Bruyne e Lukaku contro Salah, il girone di casa Napoli

Il Belgio di De Bruyne e Lukaku è la favorita, l'Egitto di Salah la sfidante. In mezzo, l'Iran solido e la Nuova Zelanda.

Guida ai Mondiali, Gruppo G: De Bruyne e Lukaku contro Salah, il girone di casa Napoli

Belgium's forward Kevin De Bruyne and Belgium's forward Romelu Lukaku take part in a training session of the Belgian national football team at the Proximus Basecamp in Tubize, on the outskirts of Brussels on June 1, 2026. The Red Devils will face Croatia in a friendly game on June 2, 2026, as part of their preparation ahead of the 2026 FIFA World Cup football tournament.

La nostra guida ai Mondiali 2026 arriva al girone di casa Napoli. Il Gruppo G Mondiali 2026 mette di fronte Belgio, Egitto, Iran e Nuova Zelanda, ma soprattutto De Bruyne e Lukaku contro Salah. È il raggruppamento che i tifosi azzurri seguiranno col trasporto più grande. Tra una corazzata e una stella assoluta, lo spettacolo è assicurato. Ecco chi passa e i protagonisti.

Il colpo d’occhio

 Per un tifoso del Napoli, questo è Il girone: due uomini di Castel Volturno da una parte, uno dei più grandi di sempre dall’altra.

Le quattro squadre

 Belgio, i Diavoli Rossi di casa Napoli. Egitto, i Faraoni di Salah. Iran, il muro. Nuova Zelanda, gli All Whites.

La gerarchia

 Favorito il Belgio. Sfidante l’Egitto, una squadra sola più dieci: Salah. Outsider l’Iran, materasso la Nuova Zelanda.

Il duello

 De Bruyne contro Salah: due fuoriclasse di Premier da rivali.

Il campione

Kevin De Bruyne, cervello e leader del Belgio. Ma Salah può decidere con un lampo. L’occhio azzurro. Cuore azzurro al massimo: il Belgio ruota attorno a De Bruyne e Lukaku, i due volti del Napoli.

La chicca

 Salah gioca probabilmente l’ultimo Mondiale a 34 anni: per l’Egitto è ora o mai più.