De Bruyne in testa alla classifica degli stipendi lordi del Napoli

La tabella di Sky Sport 24: è il calciatore che pesa di più sulle casse del Napoli. Quasi il doppio di McTominay che è quinto dietro Politano. Addirittura ottavo Lang. Secondo Hojlund, terzo Lukaku

Nessuno pesa come De Bruyne sul bilancio del Napoli

È Kevin De Bruyne il calciatore che pesa di più sulle casse del Napoli. Ne dà notizia Sky Sport 24 che con Massimo Ugolini fa il punto su quello che sarà il mercato del Napoli. O meglio, sulle direttive che il Napoli dovrà seguire: abbassare l’età media e ridurre il monte ingaggi.

L’età media è alta, la più alta della Serie A. Secondo Ugolini gli imprescindibili sono comunque Di Lorenzo e Politano che hanno 32 anni cui va aggiunto McTominay che di anni ne ha 29 e il cui contratto, dice Ugolini, “andrà adeguato, prolungato, rinnovato”. Per non fare – aggiungiamo noi del Napolista – la fine che il Napoli ha fatto con Kvaratskhelia.

I più anziani sono i due belgi: Kevin De Bruyne che il 28 giugno compirà 35 anni. E Romelu Lukaku che ne ha appena compiuti 33.

Dice Ugolini che De Bruyne ha più chance di Lukaku di rimanere a Napoli. Un po’ per quel che è accaduto negli ultimi mesi, con le frizioni tra Romelu e il club (e lo stesso Conte). Un po’ perché il Napoli, anche in vista della Champions, vorrebbe tenere un grande campione come Kdb.

Allegri stima lui e Romelu

Allegri, aggiungiamo noi, stima entrambi i calciatori.

E sarà proprio Allegri, ricorda Ugolini, a valutare il futuro di Lukaku e il destino di De Bruyne.

De Laurentiis – ricordano a Sky Sport – ha dichiarato: “se devono andare via, adorassero via”. E il riferimento era a De Bruyne e Anguissa. E a Lukaku.

Sky Sport 24 ha mostrato una tabella sugli stipendi lordi dei calciatori del Napoli. E al primo posto c’è l’ex Manchester City che quest’anno ha reso nettamente al di sotto delle aspettative anche a causa dell’infortunio che lo ha colpito nella partita vinta 3-1 contro l’Inter: lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra e poi intervento chirurgico che lo ha tenuto quattro mesi lontano dai campi da gioco.

Ecco la classifica delle cifre lorde

1) De Bruyne 10,1 milioni lordi

2) Hojlund 9.3

3) Lukaku 7.9

4) Politano 5.9

5) McTominay 5.5

6) Di Lorenzo 5.5

7) Neres 5.5

8) Lang 5.2

Pensare che Lang abbia l’ottavo stipendio più pesante della rosa, aprirebbe a una serie infinita di domande. Non meno imbarazzante il quinto posto di McTominay che è dietro Politano ed è quasi doppiato da De Bruyne.