Milinkovic-Savic piace a Spalletti: l’intreccio portieri tra Napoli e Juve

La porta è il grande cantiere del Napoli che verrà. Il club cerca un portiere con caratteristiche diverse da quelli in rosa, e il nome in cima alla lista è quello di Guglielmo Vicario: per Manna e Allegri è l’uomo giusto per aprire il nuovo ciclo. Ma l’operazione apre una catena di incroci, e il più interessante porta a Torino: secondo il Corriere dello Sport, Milinkovic-Savic piace alla Juve di Spalletti.

Milinkovic-Savic alla Juve: Spalletti apprezza il gioco coi piedi

Il punto è che anche i bianconeri sono a caccia di un nuovo numero 1, e questo crea un intreccio diretto con il Napoli. “I bianconeri osservano con attenzione l’evolversi della situazione di Milinkovic-Savic, che Spalletti apprezza anche per le qualità nel gioco con i piedi”, scrive il quotidiano. Un dettaglio non da poco, perché spiega perché il serbo — finito ai margini dopo una stagione che non ha convinto — potrebbe trovare una nuova sistemazione proprio nella squadra che cerca un portiere moderno. Un’uscita che si incastra con la rivoluzione tra i pali preparata dagli azzurri.

Vicario il preferito del Napoli, e l’intreccio coi bianconeri

L’altro nodo è Vicario stesso, conteso. “È ormai fuori dall’orbita Spurs e cerca una destinazione”, spiega il Corriere: per la Juve sarebbe una soluzione più economica sull’ingaggio (circa 3 milioni a stagione quello attuale in Inghilterra), con il Tottenham che parte da una richiesta di 15 milioni “destinata a scendere viste le necessità di vendere”. Ma “su Vicario c’è anche l’occhio molto attento del Napoli“: ed è qui che le strade si incrociano, perché gli azzurri lo considerano il preferito di Allegri e il Tottenham ha già aperto alla cessione. Chi si muove prima, detta i tempi dell’intero valzer.

Alla Continassa il sogno resta Dibu Martinez (ma costa troppo)

Attenzione però a non dare nulla per scontato. Perché, scrive ancora il Corriere, “alla Continassa il preferito per prendere possesso della porta bianconera rimane Emiliano ‘Dibu’ Martinez”, anche se la pista che porta al numero 1 dell’Argentina campione del mondo “si è raffreddata nelle ultime settimane“. Il motivo? “I costi, ritenuti troppo elevati”. Tradotto: se la Juve rinuncia a Dibu per ragioni di bilancio, allora Vicario e Milinkovic-Savic tornano prepotentemente in gioco — e il Napoli, che su Vicario fa sul serio, dovrà muoversi in fretta, mentre il club lavora anche all’imminente firma di Allegri, il regista di tutta l’operazione porta.