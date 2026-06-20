La Juve non è su Meret, il Napoli vuole vendere Milinkovic-Savic (Pedullà)

Alfredo Pedullà ha annuncio che il Napoli ha l'intenzione di vendere Milinkovic-Savic, mentre Meret (la Juve non è su di lui) è considerato un titolare

In attesa dell’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Massimiliano Allegri come nuova guida tecnica, in casa Napoli continua a tenere banco la questione che riguarda chi sarà il portiere partenopeo della prossima stagione.

Il Napoli considera Meret titolare, Milinkovic-Savic in vendita: le ultime di Pedullà

Alfredo Pedullà, tramite il suo canale YouTube, ha fornito degli importanti aggiornamenti sia sul futuro di Alex Meret che di Milinkovic-Savic:

“Non ho avuto alcun tipo di situazione legata a Meret in uscita da Napoli e non ho conferme dell’ipotesi Juventus. Faccio fatica a pensare che il Napoli cedi qualche giocare alla squadra bianconera”.

Il giornalista ha poi continuato il suo intervento:

“La Juventus deve fare prima cassa, visto che ha sperperato l’impossibile. Il Napoli considera Meret titolare, mentre Milinkovic-Savic è sul mercato”. Tuttavia, oltre ai due portieri che ha già in rosa, il club partenopeo sta valutando altri due estremi difensori”.

Il Napoli monitora anche Kovar e Vicario: le ultime

Il primo è Kovar, giocatore di proprietà del Bayer Leverkusen ed ora impegnato al Mondiale con la sua Repubblica Ceca, mentre il secondo è Guglielmo Vicario. Quest’ultimo è infatti in uscita dal Tottenham di De Zerbi, ma sull’ex Empoli bisogna sottolineare che, almeno per il momento, la Juventus è più avanti.

Va detto che il Napoli deve cedere Milinkovic-Savic prima di muoversi in sede di calciomercato per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di un nuovo estremo difensore.