Gila, la Lazio ha abbassato la richiesta a 20 milioni. Il Napoli fermo a 15

C'è poi l'ipotesi di inserire Lucca nella trattativa: piace molto a Gattuso e la Lazio per Lucca è un'opportunità di rilancio

Il mondo che si muove attorno a Gila

Gila, eppur si muove. Il fronte Napoli è ottimista. Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, scrive che la Lazio ha abbassato l’iniziale richiesta di trenta milioni. Adesso si sarebbe scesi a venti. Ricordiamo che Gila, spagnolo, difensore centrale della Lazio, 25 anni (26 a fine agosto), ha solo un anno di contratto con il club di Lotito che quindi rischia di perderlo a zero. Non può tirare più di tanto. Peraltro il 50% della futura rivendita andrà al Real Madrid. Quindi se la Lazio lo vende a venti milioni, ne incasserebbe solo dieci.

Gila ha comunicato a Gattuso che non intende rimanere. Scrive anche Repubblica Napoli che si potrebbe inserire un giocatore nella trattativa. Che Gattuso ha inizialmente pensato a Rafa Marin ma pare che il Napoli voglia trattenerlo. E poi Lucca in prestito. Non a titolo definitivo perché 35 milioni sono troppi, la Lazio ha il mercato bloccato: può acquistare solo se vende.

Lucca è molto interessato, la Lazio è una grande opportunità di rilancio e Gattuso pare che sia molto interessato a lui. A Gattuso piace l’attaccante ex Udinese. E sarebbe un’opzione interessante anche per il Napoli. Che potrebbe parcheggiare l’attaccante nella speranza che possa riacquistare una quotazione prossima ai 35 milioni di euro.