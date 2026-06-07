Milan, gli abbonamenti aumentano “per pagare la buonuscita di Allegri”: l’ironia di Gene Gnocchi

C’è un filo, tragicomico, che lega l’aumento degli abbonamenti del Milan alla buonuscita di Allegri: lo ha trovato Gene Gnocchi, e ci ha costruito sopra la battuta che riassume tutto il malumore rossonero. Ma andiamo con ordine, perché la situazione in casa Milan è incandescente.

Il Milan nel caos: i tifosi contro Cardinale

I tifosi del Milan sono in aperta protesta contro Gerry Cardinale: la città è stata invasa da manifesti contro il numero uno di RedBird. La lentezza nel trovare un nuovo allenatore e nuovi dirigenti è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: i milanisti sono stufi. La contestazione della Curva Sud va avanti da settimane, con accuse pesanti alla proprietà sulla gestione del club a tutti i livelli.

Gli abbonamenti che aumentano (Corriere dello Sport)

In questo clima, il Corriere dello Sport rivela nell’edizione odierna che per la prossima stagione ci dovrebbe essere un ulteriore aumento degli abbonamenti. Una scelta in piena controtendenza con la logica e con l’andamento sportivo: il Milan sceglierà comunque tra una ristretta gamma di seconde scelte in panchina, profili che inizialmente non contribuiranno all’entusiasmo dei tifosi. Insomma, far pagare di più chiedendo in cambio meno: una mossa che rischia di essere ancora più controproducente, complice la polemica sul caro biglietti che il tifo organizzato porta avanti da tutta la scorsa stagione.

L’ironia di Gene Gnocchi: gli abbonamenti per la buonuscita di Allegri

Ed è qui che arriva la stoccata. Nella sua rubrica “Il Rompipallone” sulla Gazzetta dello Sport, Gene Gnocchi ha messo in fila i due fatti del giorno — il rincaro degli abbonamenti e il nodo della buonuscita di Allegri — con una sola riga:

“Milan, i prezzi degli abbonamenti probabilmente aumenteranno. D’altra parte qualcuno la buonuscita di Allegri deve pur pagarla”.

Una battuta che vale un editoriale. Perché fotografa il paradosso perfetto: il club esonera l’allenatore, l’allenatore chiede la sua buonuscita da 5 milioni, e a saldare il conto — nell’ironia di Gnocchi — finiscono i tifosi, con l’abbonamento più caro. Il tutto mentre Allegri è il promesso sposo del Napoli, e proprio quella buonuscita è uno dei nodi che ne frenano lo sbarco in azzurro: ne abbiamo scritto raccontando il caos contrattuale e il braccio di ferro con Ibrahimovic, e l’attesa di De Laurentiis.