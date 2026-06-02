Meret in fuga da Napoli: si è proposto alla Juventus

Alex Meret, dopo un anno trascorso tra infortuni e panchina, sarebbe pronto a lasciare il Napoli proprio per trasferirsi nella squadra più ‘odiata’ dalla tifoseria partenopea, ovvero la Juventus.

Meret si è proposto alla Juventus di Spalletti

Come riportato dall’edizione odierna de La Stampa, esattamente in un articolo a firma di Nicola Balice, Alex Meret sarebbe nella lista dei portieri monitorati dalla Juventus per la prossima stagione. Le prestazioni di Perin e, soprattutto, di Di Gregorio hanno infatti convinto la dirigenza bianconera a regalare a Luciano Spalletti un nuovo estremo difensore.

Il nome più caldo resta sempre quello di Alisson (in uscita dal Liverpool). Il possibile arrivo a Torino da parte dell’ex Roma sembrava essere chiuso dalle resistenze del Liverpool, ma l’avvicendamento tra Slot ed Iraola sulla panchina dei ‘Reds’ ha nuovamente ribaltato tutto. Ma, ovviamente, la Juventus sta monitorando altri nome: tra cui proprio Meret. Ecco quanto scrive il quotidiano piemontese:

“Per poi valutare con estrema attenzione tutte le autocandidature proposte da agenti e intermediari: suggestiva quella che conduce ad Alex Meret in fuga da Napoli, un anno da riserva e uno da assoluto protagonista con tanto di scudetto alla corte di Spalletti. Valutazioni in corso”.

Gli altri nomi seguiti per il ruolo di portieri sono i vari: De Gea della Fiorentina, Nubel del Bayern Monaco (anche se nella stagione appena terminata ha giocato in prestito allo Stoccarda), Restes del Tolosa, Tzolakis dell’Olympiakos, Vicario del Tottenham e Sommer dell’Inter. Tuttavia, oltre alla Juventus, anche in casa Napoli c’è aria di novità per quanto riguarda gli estremi difensori.

Napoli, anche il futuro di Milinkovic-Savic è incerto: Kovar può venire al suo posto

Oltre a quello di Meret, infatti, anche il futuro di Milinkovic-Savic è in dubbio. L’ex Torino non ha convinto del tutto nella sua prima annata con la maglia del Napoli. Al suo posto, come raccolto da Sky Sport, potrebbe arrivare Matej Kovar di proprietà del Bayer Leverkusen, anche se quest’anno ha giocato con il PSV.

Ricordiamo che, dopo un anno in cui si è giocato la titolarità con Milinkovic-Savic, Meret nella prossima stagione ha l’obiettivo di tornare ad essere un portiere titolare. L’ex Spal ha ancora un anno di contratto con il Napoli e, dunque, non è detta ancora l’ultima parola sulla sua possibile permanenza nella squadra con cui ha vinto ben due campionati da protagonista.