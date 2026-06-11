La grande paura McTominay: presunto interessamento del Real Madrid

Ne scrive Repubblica. C'è la consapevolezza che il Napoli ha ripetuto l'errore commesso con Kvara: non gli ha aumentato l'ingaggio quando avrebbe dovuto farlo. E ste lui dovesse giocare un grande Mondiale, in tanti potrebbero offrire il doppio di tre milioni netti

McTominay e la vetrina del Mondiale

Oggi comincia il Mondiale di calcio (alle 21 Messico-Sudafrica) e il Napoli ha cinque calciatori impegnai: i due belgi Lukaku e De Bruyne, Lang per l’Olanda, Olivera con l’Uruguay e McTominay leader della Scozia.

È McTominay il calciatore che più impensierisce i sonni dei tifosi del Napoli. Il club azzurro ancora una volta ha fatto prevalere la parsimonia alla lungimiranza. Lo scozzese è rimasto con uno stipendio calcisticamente basso per quel che ha dato al Napoli (circa tre milioni di euro netti) e ci si chiede cosa possa accadere in caso di prestazioni alla sua altezza. Ieri ne ha scritto anche il Corriere della Sera.

Ripetuto l’errore commesso con Kvaratskhelia

Al momento voci su McTominay non ce ne sono. Repubblica Napoli scrive di presunto interessamento del Real Madrid. È una voce circolata in Italia, mai in Spagna. Al fondo c’è la consapevolezza che il club si è reso debole, com avvenuto con Kvara. La voglia di risparmiare fa perdere di vista l’importanza di blindare calciatori chiave e lo scozzese è la bandiera del Napoli. Non una bandiera. La bandiera. E poi si finisce in conferenza stampa a dire che Kvaratskhelia li ha ricattati. Ripetere l’errore sarebbe da oggi le comiche.

Scrive Repubblica con Marco Azzi:

McTominay non ha ancora rinnovato con la società azzurra ed è già al centro di parecchie voci di mercato: in particolare sul presunto interessamento per lui del Real Madrid. Un exploit dello scozzese rischia infatti di aumentare in modo esponenziale le attenzioni nei suoi confronti di altri top club ed è stato un peccato non riuscire a blindarlo ufficialmente prima della partenza per gli Usa. Ma il Napoli non teme brutte sorprese.

Certo in quel ruolo il Madrid ha Bellingham non proprio un signor nessuno. Ma la verità è che sono tanti i club che potrebbero mettere gli occhi su di lui e offrire facilmente il doppio di tre milioni di euro netti.