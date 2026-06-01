Marianucci vuole restare a Torino, i granata lavorano per un prestito con diritto di riscatto (Tuttosport)

Il ds Petrachi è al lavoro per un accordo con il Napoli. Il difensore non è mai riuscito a incidere con gli azzurri, complice anche lo scarso minutaggio.

Luca Marianucci non è riuscito a trovare lo spazio che sperava a Napoli la scorsa stagione, finendo fuori dai piani di Antonio Conte; ora, secondo Tuttosport, spera di restare a Torino. Era stato infatti ceduto in prestito a gennaio, per cercare più minutaggio. Con D’Aversa non è riuscito ad avere subito il feeling giusto, ma il tecnico ha poi contato su di lui nel finale di stagione.

Marianucci potrebbe restare a Torino

Il centrale di proprietà del Napoli potrebbe non riuscire a trovare grande spazio anche con Max Allegri in panchina, per questo motivo il ds granata Petrachi vorrebbe trovare un accordo con gli azzurri per un ulteriore prestito.

Scrive il quotidiano:

Gianluca Petrachi si è messo al lavoro per cercare di trovare un accordo con la società campana: l’idea del dirigente è quella di ottenere un nuovo prestito, ma questa volta con un’opzione per l’eventuale riscatto. E a sperare che un accordo venga trovato è lo stesso Marianucci, che sarebbe ben felice di restare.

Il difensore non è stato all’altezza del Napoli

Arrivato dall’Empoli la scorsa estate dopo una buona stagione in Serie A, nonostante le qualità, Marianucci non ha dimostrato con continuità il livello richiesto da una squadra che punta a vincere trofei e competere ai massimi livelli come il Napoli. Ha avuto poche occasioni per giocare, è vero, ma sono emerse lacune nella capacità di mantenere alte prestazioni contro avversari di grande livello.

Inoltre, gli azzurri necessitano di giocatori pronti a incidere immediatamente, mentre Marianucci è apparso ancora in fase di crescita e maturazione. La concorrenza all’interno della rosa ha poi ulteriormente evidenziato le sue difficoltà. Non ha dunque finora dimostrato di essere un calciatore del livello richiesto dal Napoli e, dunque, in un club che ha minori ambizioni come il Torino, potrebbe riuscire meglio ad esprimersi.