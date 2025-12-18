Marianucci vuole spazio: è seguito da Torino, Cremonese, Genoa e Cagliari (Tuttosport)

Il Toro è in piena emergenza difensiva e ha bisogno di rinforzi. Lui ha collezionato appena 90 minuti in campo con Antonio Conte. Manna valuta la cessione in prestito.

Marianucci è uno dei profili seguiti dal Torino, che cerca un giovane difensore centrale per rinforzare e ringiovanire il reparto arretrato. Il classe 2004 del Napoli ha trovato poco spazio con Conte e il club azzurro valuta il prestito. Sulla situazione si è mossa con decisione la Cremonese, con Genoa e Cagliari alla finestra.

Riporta Tuttosport:

“Il Torino è al lavoro per rinforzare il reparto arretrato e ha avviato una fase di valutazione su più profili difensivi. L’obiettivo della dirigenza granata è individuare un centrale giovane, con margini di crescita, capace di aumentare la competitività del pacchetto arretrato e allo stesso tempo abbassarne l’età media.

Tra i primi nomi finiti sul tavolo, come anticipato nei giorni scorsi, c’è quello di Luca Marianucci. Il difensore di proprietà del Napoli sta vivendo una stagione complicata sotto il profilo dell’impiego: con Antonio Conte ha collezionato appena 90 minuti complessivi, un bottino giudicato insufficiente per garantire continuità e sviluppo. Una situazione che ha spinto il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna a valutare positivamente l’ipotesi di una cessione in prestito fino al termine della stagione.

La disponibilità del Napoli ha acceso l’interesse di più club. In particolare, nelle ultime ore si è registrato un deciso passo avanti della Cremonese, che segue Marianucci da tempo. Il tecnico Davide Nicola ne apprezza le caratteristiche e il ds Simone Giacchetta sta lavorando per provare a chiudere l’operazione. Restano vigili anche Genoa e Cagliari, che hanno effettuato sondaggi per il classe 2004, già nel giro della Nazionale Under 21″.