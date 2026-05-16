Marianucci può tornare a Torino la prossima stagione in prestito con diritto di riscatto (Schira)

Luca Marianucci tornerà a Napoli per poi ritornare a Torino quest’estate? Il difensore era stato ceduto in prestito secco ai granata a gennaio, ma pare che l’idea del Toro sia chiedere agli azzurri un prestito con diritto di riscatto in vista della prossima stagione. Ricordiamo che il tecnico D’Aversa lo considera praticamente una riserva; dal 18 marzo ha fatto panchina fissa, ma ha giocato titolare l’ultima contro il Sassuolo lo scorso weekend, dove è stato anche ammonito.

Il Torino vuole trattenere Marianucci, summit a breve col Napoli

Scrive Nicolò Schira su Tuttosport:

Potrebbe proseguire a sorpresa oltre il 30 giugno l’avventura di Luca Marianucci in granata. L’idea del Toro, infatti, è di provare a trattenere il giovane difensore. Anche perché lo stesso Napoli appare orientato a far giocare con continuità altrove anche nella prossima stagione il centrale. Motivo per cui la soluzione di una permanenza a Torino stuzzica e piace un po’ a tutti.

In tal senso sono previsti nei prossimi giorni contatti diretti tra le parti, con un summit in agenda tra i due ds, Giovanni Manna e Gianluca Petrachi (che vorrebbe tenere Marianucci in prestito, ma stavolta con un diritto). Nel frattempo anche domani all’Unipol Domus il difensore giocherà titolare. L’infortunio di Ismajli permetterà al classe 2004 di partire nuovamente dal primo minuto.

Con gli azzurri il difensore non è riuscito a esplodere

Nei primi sei mesi a Napoli Marianucci ha disputato solamente due partite per un totale di 118 minuti, e fornendo un assist a Di Lorenzo nel match contro il Parma terminato 2-2. Gli azzurri avevano investito circa 10 milioni per lui, che la scorsa stagione a Empoli aveva mostrato di essere un centrale di personalità, specialmente nel match di Coppa Italia contro la Juventus.

In prestito al Torino, con Baroni ha giocato tre gare consecutive da titolare, poi il cambio d’allenatore ha fatto la differenza. In totale, ha disputato 9 presenze finora, ma in cinque ha visto il campo solamente per un minuto.