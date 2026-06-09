Manchester United ed Arsenal spingono per Mateus Fernandes: è partita l’asta che fa male al Napoli

Come riportato dalla redazione del media inglese 'Caughtoffside.com', Mateus Fernandes (accostato anche al Napoli per rinforzare il centrocampo di Allegri) è seguito fortemente dal Manchester United e dall'Arsenal

Manchester United ed Arsenal spingono per Mateus Fernandes: è partita l’asta che fa male al Napoli

Mateus Fernandes of West Ham United sits on a match ball after the final whistle during the Premier League match between West Ham United and Leeds United at the London Stadium, Stratford, on May 24, 2026. (Photo by Kevin Hodgson/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Stiamo nella prima parte di giugno, ma il calciomercato intorno al Napoli è già ricco di possibili nuovi questi. Nei giorni scorsi, infatti, per la squadra di Allegri si era parlato di Mateus Fernandes del West Ham che, però, è al centro dell’interesse di diversi top club europei.

Mateus Fernandes, forcing del Manchester Uniter per Mateus Fernandes: c’è anche l’Arsenal, mentre il Napoli attende Anguissa e De Bruyne

Come riportato dalla redazione del media inglese ‘Caughtoffside.com’, infatti, Mateus Fernandes (dopo la retrocessione del West Ham) vorrebbe sposare un progetto che gli garantisca sia una certa titolarità che la possibilità di crescere in un team giovane ed ambizioso.

Holland

Le squadre inglesi su Mateus Fernandes sono davvero tante: Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal e Newcastle. Ma anche Real Madrid e PSG si sarebbero interessate al giocatore. Il club che sta forzando di più per prendere il portoghese, come raccolto dal The Guardian, sono sicuramente i ‘Red Devils’.

Michael Carrick, di fatto, ha bisogno di nuovi centrocampisti per il suo Manchester United, ma anche le altre squadre (soprattutto l’Arsenal) si starebbero muovendo in maniera sempre più netta su  Mateus Fernandes. Ed il Napoli? Con un’asta del genere, e considerando che ancora non si conosce il futuro dei vari Anguissa e De Bruyne, il club partenopeo è sicuramente molto sfavorito nella corsa al calciatore di proprietà del West Ham .