Manchester United ed Arsenal spingono per Mateus Fernandes: è partita l’asta che fa male al Napoli

Come riportato dalla redazione del media inglese 'Caughtoffside.com', Mateus Fernandes (accostato anche al Napoli per rinforzare il centrocampo di Allegri) è seguito fortemente dal Manchester United e dall'Arsenal

Stiamo nella prima parte di giugno, ma il calciomercato intorno al Napoli è già ricco di possibili nuovi questi. Nei giorni scorsi, infatti, per la squadra di Allegri si era parlato di Mateus Fernandes del West Ham che, però, è al centro dell’interesse di diversi top club europei.

Mateus Fernandes, forcing del Manchester Uniter per Mateus Fernandes: c’è anche l’Arsenal, mentre il Napoli attende Anguissa e De Bruyne

Come riportato dalla redazione del media inglese ‘Caughtoffside.com’, infatti, Mateus Fernandes (dopo la retrocessione del West Ham) vorrebbe sposare un progetto che gli garantisca sia una certa titolarità che la possibilità di crescere in un team giovane ed ambizioso.

Le squadre inglesi su Mateus Fernandes sono davvero tante: Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal e Newcastle. Ma anche Real Madrid e PSG si sarebbero interessate al giocatore. Il club che sta forzando di più per prendere il portoghese, come raccolto dal The Guardian, sono sicuramente i ‘Red Devils’.

Michael Carrick, di fatto, ha bisogno di nuovi centrocampisti per il suo Manchester United, ma anche le altre squadre (soprattutto l’Arsenal) si starebbero muovendo in maniera sempre più netta su Mateus Fernandes. Ed il Napoli? Con un’asta del genere, e considerando che ancora non si conosce il futuro dei vari Anguissa e De Bruyne, il club partenopeo è sicuramente molto sfavorito nella corsa al calciatore di proprietà del West Ham .