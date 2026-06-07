Maldini ha litigato col candidato presidente del Fenerbahce e se n’è andato

Maldini ritiene lesiva la campagna elettorale di Safi per la presidenza del Fenerbahce

Secondo quanto riportato dal giornalista Yunus Aydin, Paolo Maldini avrebbe preso la decisione di lasciare il progetto calcistico di Hakan Safi al Fenerbahce. All’ex dirigente del Milan non sarebbe piaciuta la comunicazione di Safi per la sua candidatura alla presidenza del club turco.

Maldini avrebbe ritenuto che questa campagna elettorale di Hakan Safi per la presidenza del Fenerbahce sarebbe stata lesiva per la sua immagine. Safi, di fatto, aveva comunicato la chiusura di trattative (vedi quella per Greenwood) che in realtà ancora erano lontane da una conclusione positiva. La tensione tra Maldini e Safi ha avuto il culmine durante un evento, ovvero quando l’ex capitano del Milan prima si è rifiutato di alzarsi sul palco per essere presentato e poi si è allontanato dalla kermesse in questione.

Per il mondo Milan non è bellissimo periodo. In casa rossonera, dopo il mancato accesso alla prossima edizione della Champions League, c’è stata un’autentica epurazione da parte di Cardinale. Quest’ultimo, infatti, ha mandato via i vari Massimiliano Allegri (prossimo allenatore del Napoli), Moncada, Furlani e Tare. Anche se al Milan in tanti, e giustamente, rimpiangono Maldini.