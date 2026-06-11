Malagò: “La mia presunta ineleggibilità? Sono tranquillo”

Al Corsera: "Guardo a un oriz­zonte di sei anni. Include la qua­li­fi­ca­zione al pros­simo Mon­diale e gli Euro­pei 2032: un man­dato di due anni più quat­tro e poi stop, mi tire­rei indie­tro"

11 giorni: quelli che ci separano dalle elezioni da cui uscirà il nome del nuovo presidente della Figc. Tutto sembra puntare verso Giovanni Malagò, ex numero uno del Coni, che, intervistato dal Corriere della Sera, ha svelato i suoi piani in caso di elezione.

Malagò: “Ineleggibilità? Sono tranquillo”

Ricordiamo che con il termine “ineleggibilità” si intende il cosiddetto cooling off period (o pantouflage). Deve esserci un intervallo obbligatorio tra la guida di un ente di controllo e l’assunzione di un incarico in un organismo da esso vigilato. Per Malagò nulla di cui preoccuparsi.

Come inter­preta que­sta sto­ria dell’ine­leg­gi­bi­lità, è una mossa dei suoi nemici?

“Non sono così sprov­ve­duto da dire che è una trap­pola di chi non mi vuole bene. E anzi colgo l’occa­sione per rin­gra­ziare Abete per il fair play. Una cosa fa riflet­tere: c’è qual­cuno che aveva chie­sto il com­mis­sa­ria­mento della Figc ed è andato avanti per set­ti­mane ma non c’erano i pre­sup­po­sti. Poi ci sono stati ten­ta­tivi, di pochi, di non soste­nere la mia can­di­da­tura. Beh, mi sem­bra che la mano­vra abbia fatto aumen­tare i con­sensi. Improv­vi­sa­mente è arri­vata que­sta terza mossa per cer­care di impe­dire la can­di­da­tura a seguito di un’inter­pel­lanza par­la­men­tare, che guarda caso è stata fatta il 19 mag­gio, 34 giorni prima delle ele­zioni…e la let­tera all’anac è arri­vata venerdì scorso.”

Pre­oc­cu­pato?

“Asso­lu­ta­mente tran­quillo, ho chie­sto un parere in mate­ria, il Col­le­gio di Garan­zia si è pro­nun­ciato in maniera chiara e non ho altro da aggiun­gere.”

Il suo programma in caso di elezione

“Mi chie­dono: chi porti in Figc? Fino al 23 giu­gno non mi metto a par­lare di ruoli e cari­che. Ammesso che venga eletto, ora che cosa dovrei pro­met­tere? Biso­gna guar­dare alle pos­si­bi­lità finan­zia­rie, la cre­di­bi­lità si rico­strui­sce attra­verso i risul­tati spor­tivi. Biso­gna qua­li­fi­carsi per le Olim­piadi con l’under 21, biso­gna par­tire bene nella Nations Lea­gue, così anche con la Nazio­nale fem­mi­nile, è tutto com­bi­nato. La vit­to­ria dell’under 17 all’euro­peo ha fatto bene, magari non abbiamo più feno­meni ma buoni gio­ca­tori sì. E io guardo a un oriz­zonte di sei anni.”

Che cosa include?

“La qua­li­fi­ca­zione al pros­simo Mon­diale e gli Euro­pei 2032: un man­dato di due anni più quat­tro e poi stop, mi tire­rei indie­tro.”

Sugli allenatori

Interrogato sul futuro Ct della Nazionale, Malagò ha risposto di non aver ancora parlato con nessuno in particolare e che, una volta insediato, valuterà le caratteristiche che il prossimo allenatore dovrà avere. Ha dichiarato di volere un tecnico capace di compiere un atto d’amore e di gettare il cuore oltre l’ostacolo.

La promessa finale

Una pro­messa: se sarà eletto andremo al Mon­diale?

“Garan­ti­sco: ci saremo.”