Lukaku, il legale: “Futuro? Gli piace Napoli e vuole restare, aveva grandi aspettative la scorsa stagione”

A Stile Tv: "Sono successi contrattempi la scorsa stagione, aveva bisogno di tempo. Non so se sia felice o meno di non ritrovare Conte".

Il legale di Romelu Lukaku, Sebastien Ledure, è intervenuto a Stile Tv per parlare del suo assistito e della passata stagione vissuta a Napoli, dove il belga è stato fermato da un brutto infortunio nel ritiro estivo; successivamente, dopo essere rientrato in campo per qualche sprazzo di gara, aveva deciso di continuare la riabilitazione in Belgio.

Il legale di Lukaku: “A Napoli sono successi contrattempi”

“Lukaku aveva bisogno di tempo, quello che non ha avuto la scorsa stagione. Non ha ancora 90 minuti nelle gambe, ma è tornato a un gran livello. Sono successi contrattempi a Napoli la scorsa stagione, questo non gli ha permesso di avere la condizione fisica ideale per essere competitivo. Il motivo non lo conosco, ma aveva bisogno di tempo. Non so se sia felice o meno di non ritrovare Conte a Napoli“.

La permanenza del centravanti in azzurro è ancora in bilico, e su ciò Ledure ha commentato: “Ha un contratto col Napoli, gli piace stare a Napoli. Ciò che succederà dipende dal giocatore, ma anche dal club. Fare previsioni non serve ora. Aveva grandi aspettative la scorsa stagione, era felice di giocare con De Bruyne, aveva l’ambizione di fare bene in Champions. E’ stata una stagione deludente, ma non è stata colpa di qualcuno in particolare. La sua carriera non è finita“.