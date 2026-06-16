Meno male che Lukaku c’è. All’estero un coro di elogi Romelu: “De Bruyne aveva bisogno di lui”

La partenza del Belgio ai Mondiali 2026 contro l’Egitto, nel match terminato 1-1, non ha convinto. Soprattutto all’estero, i media si aspettavano di più dalla “generazione d’oro” formata da De Bruyne e compagni. A segnare la rete del pareggio è stato Lukaku, subentrando a De Ketelaere nel secondo tempo.

L’impatto immediato di Lukaku col Belgio

I francesi de L’Equipe hanno scritto che i Diavoli Rossi hanno sbagliato l’approccio alla partita:

“Era da molto tempo che il Belgio non veniva dominato in modo così netto. È mancato il controllo del pallone e la precisione in attacco. I belgi sono stati superati sul piano fisico. L’Egitto ha messo costantemente pressione al Belgio, ma è calato nel finale del secondo tempo. Romelu Lukaku è stato il vero fattore decisivo. Una stagione con appena 64 minuti giocati non esclude necessariamente un buon Mondiale. Lukaku, la cui presenza viene considerata quasi un miracolo, ha già iniziato alla grande. Ha creato scompiglio a Seattle fin dal suo ingresso in campo. Non è ancora pronto per partire titolare, ma la sua forza fisica e il suo fiuto del gol potrebbero fare la differenza“.

Gli olandesi di Voetbal International sono rimasti colpiti proprio dall’impatto immediato avuto da Lukaku:

“Lukaku si è trovato nel posto giusto al momento giusto. Il Belgio ha così improvvisamente iniziato a credere nella vittoria. Il vero vincitore è stato il pubblico“.

Sky Sports ha invece sottolineato quanto De Bruyne avesse bisogno proprio del suo compagno di squadra nel Napoli e in Nazionale:

“De Bruyne ha fatto del suo meglio per rovinare il compleanno a Salah. Ha colpito il palo su punizione nel secondo tempo, poi ha effettuato il primo tiro in porta del Belgio, risvegliando i Diavoli Rossi. Tuttavia, il 34enne belga ha avuto bisogno dell’aiuto di Lukaku“.

Da riserva di lusso ha reso meglio

Gli inglesi del Guardian hanno scritto che il ruolo del centravanti del Napoli in questo Mondiale potrebbe proprio essere quello di subentrante a gara in corso per spaccare la partita:

“Il 33enne Lukaku ha giocato soltanto 40 minuti in Serie A con il Napoli in questa stagione, alimentando i dubbi sulla sua condizione fisica per questo Mondiale. Tuttavia, forse proprio questo ha reso più interessante per lui un ruolo da subentrante“.

Infine, in Spagna, Marca ha ribadito sull’importanza di Lukaku:

“Ha riportato il Belgio in partita, la Nazionale non era nella sua forma migliore e ha potuto contare meno del solito sull’esplosività di Doku e sugli inserimenti e la capacità realizzativa di De Bruyne“.