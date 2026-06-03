Lukaku difficilmente resterà a Napoli, ma Allegri può cambiare le carte in tavola

Difficile che Romelu Lukaku resti a Napoli anche la prossima stagione. Nonostante il centravanti belga abbia insistito nei giorni scorsi nel ribadire che vuole restare in maglia azzurra, la convivenza con Hojlund risulterebbe difficile.

Come riportato da Tuttomercatoweb, sarà difficile per Big Rom trovare spazio la prossima stagione; questo anche perché stamani è stato annunciato il riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United, e nella stagione appena trascorsa il danese ha praticamente preso il posto da titolare del belga, infortunato.

Il destino di Lukaku può cambiare grazie ad Allegri

C’è, però, una possibilità che il destino di Lukaku possa cambiare. Tuttomercatoweb scrive:

Attenzione a Massimiliano Allegri. Il livornese è sempre stato un estimatore di Big Rom, e l’avrebbe voluto anche alla Juventus. Fu il no di Paulo Dybala a far saltare uno scambio già imbastito con il Manchester United, per cui all’epoca giocava Lukaku.

Si deciderà tutto dopo il Mondiale, dove il centravanti è impegnato col Belgio e ha segnato ieri nel match amichevole di preparazione, contro la Croazia di un altro calciatore che Allegri conosce bene, ovvero Modric.

Non mancano le alternative per il Napoli, come Vlahovic

Stamani Dusan Vlahovic ha tenuto un incontro con la Juventus, ma non si è riusciti a trovare un accordo per il suo rinnovo di contratto.

Ecco che ora, dunque, il Napoli può farsi avanti e prenderlo a parametro zero; il serbo è un altro pallino di Allegri, che avrebbe voluto al Milan la scorsa estate.