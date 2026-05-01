Allegri vuole Lukaku al Milan. Resta solo da tagliare lo stipendio e spiegarlo a Ibrahimovic
Serve una drastica sforbiciata all'ingaggio da 8 milioni e, soprattutto, bisogna fare i conti con l'ego di Zlatan Ibrahimovic, suo acerrimo nemico ai tempi dei derby milanesi e oggi dirigente operativo del club.
Se il campo impone al Milan di concentrarsi sul Sassuolo per blindare la fondamentale qualificazione in Champions League, a Casa Milan è già tempo di rivoluzione. I vertici societari (Furlani e Tare) sono in riunione permanente con Max Allegri per progettare la stagione 2026-27. L’obiettivo è chiaro: innalzare la qualità di una rosa che ha bisogno di un restyling massiccio, partendo dal centravanti.
Nel casting per il nuovo numero nove, tra i vari Sorloth, Vlahovic e Lewandowski, spunta l’indiscrezione rilanciata da Tuttosport: il clamoroso ritorno di fiamma per Romelu Lukaku.
Il belga, attualmente in forza al Napoli, è un profilo che divide inevitabilmente la piazza rossonera, ma che stuzzica (e non poco) le idee di Allegri. Big Rom conosce a memoria il nostro campionato e sarebbe il terminale offensivo perfetto, per fisicità ed esperienza, sia per un 3-5-2 che per un eventuale 4-3-3 del tecnico livornese.
Tuttavia, la strada che porta l’attaccante da Napoli a Milano è lastricata di ostacoli non indifferenti. Il primo è economico: Lukaku percepisce 8 milioni di euro netti a stagione dal club azzurro. Una cifra siderale, totalmente fuori dai rigidi parametri salariali di RedBird. Per sbarcare a Milanello, il belga dovrebbe accettare una drastica sforbiciata all’ingaggio.
Il secondo ostacolo ha le sembianze (e l’ego) di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, oggi attivissimo senior advisor del club, e Lukaku non si scambiano esattamente i biglietti d’auguri a Natale, retaggio del celebre e furioso scontro verbale nei derby milanesi. Nel frattempo, la suggestione resta, ma attenzione alle sirene dalla Turchia: il Galatasaray osserva sornione.