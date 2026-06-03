Vlahovic rompe con la Juventus. Vieni, ‘sto Vesuvio aspetta a te

Lo riporta Di Marzio: "Non ci saranno altri incontri, l'attaccante e il club bianconero si separeranno al termine della stagione". Il Napoli si è interessato a lui

Vlahovic rompe con la Juventus. Vieni, ‘sto Vesuvio aspetta a te

Cm Torino 03/05/2026 - campionato di calcio serie A / Juventus-Hellas Verona / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: esultanza gol Dusan Vlahovic

Una telenovela che alla fine trova la sua conclusione: Vlahovic non sarà più un giocatore della Juve. Lo riporta Di Marzio.

Juve-Vlahovic: è finita

Vlahovic

Riporta Di Marzio:

“Juventus – Vlahovic: non è stata trovata un’intesa economica. Non ci saranno altri incontri, l’attaccante e il club bianconero si separeranno al termine della stagione”
E ancora:

“Come riportato da Sky Sport c’è stato ieri un incontro tra la Juventus e l’entourage di Dusan Vlahovic, con la presenza anche del padre dell’attaccante serbo. Un confronto atteso per provare a chiarire il futuro del giocatore, ma che non ha portato a un’intesa tra le parti sul proseguimento del rapporto.

Dopo questo confronto, non sono previsti ulteriori appuntamenti tra le parti. La situazione appare quindi definita: Vlahovic e la Juventus si separeranno al termine della stagione, con il rapporto che si avvia verso la conclusione naturale del contratto. Nel frattempo, oggi l’attaccante si è presentato alla Continassa per svolgere terapie, proseguendo il proprio percorso di lavoro individuale in attesa dei prossimi impegni.

Un futuro in azzurro?

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