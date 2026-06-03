Vlahovic rompe con la Juventus. Vieni, ‘sto Vesuvio aspetta a te

Lo riporta Di Marzio: "Non ci saranno altri incontri, l'attaccante e il club bianconero si separeranno al termine della stagione". Il Napoli si è interessato a lui

Una telenovela che alla fine trova la sua conclusione: Vlahovic non sarà più un giocatore della Juve. Lo riporta Di Marzio. Juve-Vlahovic: è finita Riporta Di Marzio: “Juventus – Vlahovic: non è stata trovata un’intesa economica. Non ci saranno altri incontri, l’attaccante e il club bianconero si separeranno al termine della stagione”

E ancora:

“Come riportato da Sky Sport c’è stato ieri un incontro tra la Juventus e l’entourage di Dusan Vlahovic, con la presenza anche del padre dell’attaccante serbo. Un confronto atteso per provare a chiarire il futuro del giocatore, ma che non ha portato a un’intesa tra le parti sul proseguimento del rapporto. Nel dialogo tra il centravanti e la dirigenza bianconera non è stato trovato un punto d’incontro sul piano economico: la richiesta del giocatore è risultata superiore rispetto all’offerta avanzata dalla Juventus, rendendo di fatto impossibile un accordo per il rinnovo. Dopo questo confronto, non sono previsti ulteriori appuntamenti tra le parti. La situazione appare quindi definita: Vlahovic e la Juventus si separeranno al termine della stagione, con il rapporto che si avvia verso la conclusione naturale del contratto. Nel frattempo, oggi l’attaccante si è presentato alla Continassa per svolgere terapie, proseguendo il proprio percorso di lavoro individuale in attesa dei prossimi impegni. Un futuro in azzurro?

Che ci sia il Napoli in agguato? Non è una novità. Ci sono diversi club sul serbo e uno di questi è il Napoli. Se il club dovesse alleggerirsi degli stipendi di Lukaku e De Bruyne, potrebbe anche farci un pensierino. Perché no dunque? Il calciomercato ha vie infinite e De Laurentiis ci ha abituato ai coup de théâtre. L’ormai ex Juve piace ad Allegri e, in caso di passaggio al 3-5-2, potrebbe giocare insieme a Hojlund. Chissà: il ragazzo ha molte potenzialità inespresse. Alla Juve ha pur sempre messo a referto 68 gol in 168 presenze. Chissà.