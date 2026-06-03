Napoli, ufficiale il riscatto di Hojlund per 50 milioni: è il secondo colpo più caro della storia azzurra

Il primo è ovviamente Osimhen. Il Napoli ora verserà i 44 milioni di euro restanti nelle casse dello United, che andranno ad aggiungersi ai 6 di prestito oneroso

Napoli, ufficiale il riscatto di Hojlund per 50 milioni: è il secondo colpo più caro della storia azzurra

Ni Napoli 24/05/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Udinese / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: esultanza gol Rasmus Hojlund

Ora è ufficiale: il Napoli ha riscattato Hojlund dallo United per una cifra che si attesta intorno ai 50 milioni di euro totali, di cui 6 di prestito oneroso e 44 di riscatto. Il danese è il secondo acquisto più oneroso della storia del Napoli, dietro solo a Victor Osimhen, pagato più di 70 milioni.

Napoli, gli acquisti più onerosi

osimhen

Il comunicato del Napoli

Hojlund Napoli Napoli zero tiri in porta

Intanto sul sito azzurro c’è il comunicato ufficiale:

La Ssc Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club. Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol, all’esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti.

Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan.

Congratulazioni, Rasmus!

 