Napoli, ufficiale il riscatto di Hojlund per 50 milioni: è il secondo colpo più caro della storia azzurra
Il primo è ovviamente Osimhen. Il Napoli ora verserà i 44 milioni di euro restanti nelle casse dello United, che andranno ad aggiungersi ai 6 di prestito oneroso
Il comunicato del Napoli
Intanto sul sito azzurro c’è il comunicato ufficiale:
La Ssc Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club. Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol, all’esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti.
Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan.
Congratulazioni, Rasmus!