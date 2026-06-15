Lucca, tutte le pretendenti: rientra al Napoli ma è già in uscita. Bologna in pole, ci pensano Genoa e Lazio

Un solo gol in 127 minuti di Premier League. Il bilancio inglese di Lorenzo Lucca, 25 anni, sotto contratto con il Napoli fino al 2030, è impietoso: tanto che il Nottingham non lo ha riscattato, ritenendo la cifra (circa 35 milioni) eccessiva. Così l’attaccante rientra alla base — ma, scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli parte, cioè è disposto a lasciarlo andare di nuovo. E le pretendenti non mancano.

Bologna, è il “Lucca-ter”

La storia tra Lucca e il Bologna è una telenovela che dura dal 2022, quando il giocatore preferì l’Ajax (e i rossoblù virarono su Zirkzee). Il Bologna è già spuntato a sorpresa come possibile via d’uscita, e ora è arrivato un nuovo sondaggio: il terzo tentativo, il “Lucca-ter”. C’è però una condizione: il posto si libera solo se esce Thijs Dallinga, l’olandese su cui spingono Valencia e Lione.

Genoa, ci pensa De Rossi

Tra le pretendenti c’è anche il Genoa: come abbiamo raccontato, Lucca piace a De Rossi e i liguri sono una destinazione possibile. Anche qui, però, l’operazione andrebbe catalogata sotto la voce “prestito“: un prestito iniziale, per poi valutare un eventuale acquisto.

Lazio (e Fiorentina) alla finestra

Sul taccuino c’è pure la Lazio, anche se ha frenato perché lo ritiene troppo caro. E in passato si era mossa la Fiorentina, magari perché il Napoli non prendeva Kean. Segnali di un mercato in cui Lucca, nonostante l’annata inglese deludente, resta un nome che circola con insistenza.

Il punto per il Napoli

Per gli azzurri la lettura è semplice: Lucca è un patrimonio da non svalutare. La missione, ora, è cancellare e ripartire; e con Lucca e Lukaku entrambi in uscita, la via del nuovo prestito in Serie A — Bologna, Genoa o Lazio — è quella che permette al giocatore di rigiocare con continuità e al club di tenerne in mano il cartellino. Siamo all’inizio. O quasi, come scrive la Gazzetta.