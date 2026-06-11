Lucca torna al Napoli: ora la missione è cancellare e ripartire

L'attaccante torna al Napoli, poi ogni decisione spetterà ad Allegri. Dopo le ottime stagioni a Udine e la Nazionale, ma il flop in azzurro, la sua missione è una sola: riscatto e rilancio.

Era una notizia annunciata, ma ora è anche ufficiale: il Nottingham Forest ha pubblicato la lista dei giocatori che lasceranno il club il 30 giugno, e in quell’elenco c’è anche Lorenzo Lucca. Tradotto: l’attaccante torna alla casa madre, il Napoli. Con una sola, evidente, missione davanti.

Il Nottingham Forest non riscatta Lucca: dal 1° luglio torna al Napoli

La trafila è nota. Lucca era arrivato al Napoli dall’Udinese un’estate fa, in prestito con obbligo di riscatto per 35 milioni complessivi. A gennaio, dopo sei mesi poco produttivi, era stato girato in prestito con diritto di riscatto al Forest. Ma anche in Inghilterra le cose non sono andate: appena 9 partite e 1 gol. Il club inglese ha così deciso di non esercitare l’opzione. Stop. Si ricomincia. E, come avevamo già anticipato, dal 1° luglio Lucca sarà di nuovo un giocatore del Napoli.

Da Udine alla Nazionale, poi il buio: i numeri di Lucca

Il punto è che parliamo di un giocatore che, fino a due anni fa, era un’altra cosa. All’Udinese era stato decisivo a suon di gol — 14 in 36 partite — e si era guadagnato perfino la Nazionale. Poi l’arrivo al Napoli e l’incantesimo che si spezza: appena 2 gol in 23 presenze, una stagione storta che può capitare. È da qui che riparte tutto: dalla differenza enorme tra il Lucca di Udine e quello visto in azzurro.

Ora decide Allegri: la valutazione passa dal ritiro di Dimaro

Adesso ogni decisione tecnica spetterà a Massimiliano Allegri. Se il nuovo allenatore vorrà valutarlo di persona — si tratta pur sempre di un centravanti che conosce bene, pur non avendolo mai allenato — il 17 luglio Lucca partirà con il gruppo per il ritiro di Dimaro Folgarida. Al momento è questa la prospettiva più probabile, al netto di qualche scossa di mercato: non a caso il suo nome resta anche sulla lista dei partenti, anche se piazzarlo non è semplice, vista la valutazione. Insomma, come per tutti i prestiti che rientrano, deciderà Allegri.

Cancellare e ripartire, la missione

La missione di Lucca, allora, è chiara: “cancellare e ripartire”, come scrive il Corriere dello Sport. Perché una stagione storta ci sta, ma resta pur sempre un investimento da 35 milioni che il Napoli non può permettersi di buttare. Ritrovare il centravanti di Udine, quello da doppia cifra e da Nazionale, sarebbe il miglior acquisto possibile in un reparto offensivo tutto da ridisegnare. Riscatto e rilancio: parola a Lorenzo, e a Max.