Lucca Napoli: anche la Lazio frena, troppo caro

Persino una Lazio con il mercato di fatto bloccato lo guarda solo da lontano: Lorenzo Lucca è un nome in uscita dal Napoli, ma piazzarlo si annuncia complicato. Lo si capisce da quanto scrive Repubblica nell’edizione di Roma: Gattuso cerca un centravanti d’area, eppure i profili che gli piacciono — Lucca e Santiago Gimenez — restano, testuale, “inarrivabili per i costi”.

La Lazio si ferma su Lucca

Secondo il quotidiano, l’idea tattica di Gattuso alla Lazio è quella di alternare 4-3-3 e 4-2-3-1 con un vero uomo d’area come terminale offensivo. Per caratteristiche, i modelli sono Gimenez e Lucca, “in uscita rispettivamente da Milan e Napoli ma inarrivabili per i costi”. Tradotto: due piste subito accantonate. In quel ruolo la Lazio vuole invece puntare su Petar Ratkov, pagato 13 milioni a gennaio e utilizzato pochissimo da Sarri, che Gattuso valuterà in ritiro. Il messaggio, per il Napoli, è chiaro: anche chi stima il profilo di Lucca frena davanti al cartellino.

La stagione del flop: due gol, l’espulsione col Psv e il prestito al Forest

Nell’estate 2025 il Napoli ha investito molto: prestito da 9 milioni più obbligo di riscatto da 26, per un’operazione complessiva intorno ai 35 milioni e un contratto fino al 2030. L’avventura, però, è stata difficile fin da subito: appena due gol in 23 presenze, il primo il 22 settembre contro il suo ex Pisa, e un’ingenua espulsione in Champions League sul campo del Psv. A gennaio 2026, dopo aver riscattato il cartellino dall’Udinese, il Napoli lo ha girato in prestito al Nottingham Forest: anche in Premier, tra un problema alla caviglia e poco spazio, è arrivato un solo gol. A fine maggio il Forest non ha esercitato il riscatto e Lucca è rientrato alla base.

Come gioca: un centravanti d’area da due metri

Lucca è un nove classico, un punto di riferimento offensivo che fa della struttura fisica e del gioco aereo le sue armi principali: protegge il pallone, attacca la profondità e in area è una minaccia sui cross. È il tipo di attaccante che rende al massimo in una squadra che crossa e gioca diretto, mentre fatica quando gli si chiede di partecipare a una manovra fitta e di muoversi nello stretto. È proprio per quelle caratteristiche — un “uomo d’area” puro — che diventa un modello per allenatori come Gattuso, anche se il rendimento dell’ultima stagione resta sotto le aspettative.

Perché per il Napoli è un problema: 35 milioni da recuperare

Qui sta il nodo per gli azzurri. Lucca è uno degli investimenti più pesanti degli ultimi anni e ora è un esubero da gestire: il Napoli vuole recuperare il più possibile — a gennaio la richiesta viaggiava intorno ai 30 milioni — ma una stagione opaca tra Napoli e Forest ne ha inevitabilmente abbassato il valore. La frenata della Lazio fotografa la difficoltà: il giocatore piace per le sue caratteristiche, ma il prezzo spaventa i potenziali acquirenti. Il club dovrà decidere se reintegrarlo nel nuovo progetto tecnico o accettare una cessione, magari ridiscutendo le pretese economiche.