Napoli, Lucca e Lukaku in uscita: spunta l’idea Vlahovic per l’attacco

Lo sappiamo tutti: il Napoli non potrà fare chissà che mercato quest’estate, ma interverrà in maniera mirata nei reparti che necessitano di un restyling. L’attacco è sicuramente uno di questi e, con Lucca e Lukaku destinati ad altri lidi, ecco che spunta l’idea Vlahović. Ne parla Alfredo Pedullà su YouTube.

Napoli, suggestione Vlahovic

Spiega Pedullà:

“Per quello che mi risulta, Vlahovic è stato proposto dai suoi agenti. Ho avuto riscontri da due club europei. Si era parlato del Bayern Monaco, che in questo momento è fermo, e vediamo cosa succede a Madrid con l’Atlético Madrid. Tra Julián Álvarez e tutto quello che è accaduto via social con il Barcellona, l’Atlético ha risposto indispettito. Lui vorrebbe andare al Barcellona.

C’è poi l’Arsenal, che ha una finestra aperta perché Andrea Berta è un suo estimatore. Più defilato c’è il Psg, ma Vlahović è stato proposto, o è stato cercato — dipende dai punti di vista, la sostanza non cambia — anche dal Napoli.

Al punto che ieri sera ho dato questa notizia. Voi mi avete chiesto cosa c’entri Vlahović con il Napoli, che ha riscattato Højlund. Intanto dovete tener conto di una cosa. La prima è che Lukaku andrà via e quindi dovranno trovargli una sistemazione. La seconda è che Lucca andrà via.”

Il modulo di Allegri

Secondo quanto spiegato da Pedullà, molto potrebbe dipendere anche dal modulo che vorrà usare Allegri. Infatti, in caso di ritorno al 3-5-2, potrebbe esserci spazio per il duo Højlund–Vlahovic.

Dunque molto dipenderà da una serie di incastri che dovranno andare nel verso giusto, ma si sa: nel mercato nulla è da dare per scontato. Vedremo come si evolverà la situazione.