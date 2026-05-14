Grana Lucca, spunta il Bologna per salvare il Napoli: via d’uscita a giugno per il centravanti
Dopo una stagione deludente in Inghilterra con soli 3 gol a referto, il Nottingham Forest scarica Lorenzo Lucca. L'attaccante torna al Napoli, che ora si ritrova tra le mani un bel problema da 34 milioni di euro.
L’avventura inglese di Lorenzo Lucca è arrivata ai titoli di coda da un pezzo. Come riportato da Tmw, il Nottingham Forest ha comunicato ufficialmente al Napoli la decisione di non esercitare il diritto di riscatto per l’attaccante ex Udinese.
Dove piazzeremo Lucca?
Si profila una bella grana per la dirigenza azzurra, chiamata a trovare una nuova sistemazione al giocatore. L’ostacolo principale è chiaramente di natura economica: considerando che il cartellino di Lucca è costato complessivamente circa 34 milioni di euro, ipotizzare una cessione a titolo definitivo in questa sessione di mercato appare un’impresa a dir poco ardua. Tmw scrive:
“A non aiutare sono soprattutto i numeri di una stagione vissuta ai margini. Il bilancio di Lucca recita appena 3 reti in 32 presenze complessive, con la miseria di sole quattro apparizioni racimolate in Premier League (impreziosite giusto da cinque gettoni in Europa League fino alla semifinale contro l’Aston Villa)”.
Per risolvere l’enigma, il Napoli guarda al mercato italiano. Sempre secondo Tuttomercatoweb, in vista di giugno potrebbe tornare prepotentemente di moda la pista che porta a Bologna. Già a gennaio il club felsineo si era mosso concretamente, trovando anche il gradimento del centravanti. All’epoca l’affare sfumò perché i rossoblù non riuscirono a piazzare Thijs Dallinga per rientrare dell’investimento fatto, ma in estate lo scenario potrebbe riaprirsi, offrendo a Lucca e al Napoli una comoda via d’uscita.