Lucca piace a De Rossi, il Genoa possibile destinazione
Pedullà: "Non possono essere maturi i tempi per una decisione dell’attaccante che vuole verificare eventuali altre possibilità dopo aver parlato con Allegri"
Dunque, considerando l’ingente mole di ritorni dai prestiti di vari calciatori completamente inutili al progetto Napoli, non abbiamo paura di dire che a Manna aspetta un mercato estivo infernale. Tra questi esuberi, ovviamente, quello più difficile da piazzare sarà Lorenzo Lucca, pagato ben 40 milioni e protagonista di una stagione improbabile. Un calciatore difficile da piazzare visto anche il disastro al Nottingham Forest. Ma potrebbe venire in soccorso il Genoa di Daniele De Rossi.
Gradimento Genoa per Lucca: i dettagli
Riporta Pedullà
Nel corso dei dialoghi con il Napoli per lo scambio Obaretin-Fini, il Genoa ha chiesto informazioni su Lorenzo Lucca rientrato al club azzurro dopo la parentesi non troppo felice al Nottingham Forest. Il profilo piace a De Rossi, ma non possono essere maturi i tempi per una decisione dell’attaccante che innanzitutto vuole verificare eventuali altre possibilità dopo aver parlato con Massimiliano Allegri. Il gradimento del Genoa, confermato, non può almeno in questi giorni portare a qualcosa di concreto.