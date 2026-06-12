Lucca piace a De Rossi, il Genoa possibile destinazione

Pedullà: "Non possono essere maturi i tempi per una decisione dell’attaccante che vuole verificare eventuali altre possibilità dopo aver parlato con Allegri"

Lucca piace a De Rossi, il Genoa possibile destinazione

Ni Lecce 28/10/2025 - campionato di calcio serie A / Lecce-Napoli / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Lorenzo Lucca

Dunque, considerando l’ingente mole di ritorni dai prestiti di vari calciatori completamente inutili al progetto Napoli, non abbiamo paura di dire che a Manna aspetta un mercato estivo infernale. Tra questi esuberi, ovviamente, quello più difficile da piazzare sarà Lorenzo Lucca, pagato ben 40 milioni e protagonista di una stagione improbabile. Un calciatore difficile da piazzare visto anche il disastro al Nottingham Forest. Ma potrebbe venire in soccorso il Genoa di Daniele De Rossi.

Gradimento Genoa per Lucca: i dettagli

Lucca giocatore del Napoli

Riporta Pedullà

Nel corso dei dialoghi con il Napoli per lo scambio Obaretin-Fini, il Genoa ha chiesto informazioni su Lorenzo Lucca rientrato al club azzurro dopo la parentesi non troppo felice al Nottingham Forest. Il profilo piace a De Rossi, ma non possono essere maturi i tempi per una decisione dell’attaccante che innanzitutto vuole verificare eventuali altre possibilità dopo aver parlato con Massimiliano Allegri. Il gradimento del Genoa, confermato, non può almeno in questi giorni portare a qualcosa di concreto.

Allegri farà le sue valutazioni

Massimiliano Allegri allenatore che saluta i tifosi

Sorpresa delle sorprese, Max Allegri potrebbe decidere di valutare Lucca durante il ritiro di Dimaro. Secondo il Corriere dello Sport di ieri, il nuovo tecnico azzurro potrebbe decidere di osservarlo da vicino durante la preparazione estiva prima di prendere una decisione definitiva. Pur non avendolo mai allenato, Allegri conosce bene il centravanti e, salvo sviluppi di mercato nelle prossime settimane, il 17 luglio Lucca dovrebbe aggregarsi al gruppo per il ritiro di Dimaro Folgarida.

Ad oggi questa resta l’ipotesi più concreta, anche se il suo nome continua a figurare tra quelli potenzialmente in uscita. La cessione, tuttavia, si presenta tutt’altro che agevole a causa della valutazione elevata del giocatore. Come per molti dei calciatori di ritorno dai prestiti, sarà dunque Allegri a esprimere il verdetto finale.

 