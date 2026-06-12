Lucca piace a De Rossi, il Genoa possibile destinazione

Vergara a 30-35 milioni va venduto, come farebbero Atalanta e Real Madrid

di Alfonso Fasano - Sarebbe una plusvalenza pulita. La sua cessione è un'operazione win-win, per il club come per il calciatore. Il Napoli è un'impresa, conta zero se il calciatore se sia di Napoli o no. Conta per la Champions che sia cresciuto in Italia.