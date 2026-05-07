La Fiorentina vuole Lucca (magari). Perché il Napoli non prende Kean?

Perché il Napoli non salta su Moise Kean? L’idea viene leggendo la Gazzetta dello Sport che lancia la notizia di Lucca in viola. L’attaccante del Napoli (ex Udinese) che quest’anno ha deluso tantissimo sia in azzurro che al Nottingham Forest, è in cima alla lista dei desideri della società ancora di proprietà dei Commisso e che ora ha Paratici come direttore sportivo e diremmo anche come principale rappresentante. Ne scrive la Gazzetta dello Sport. La Gazza ricorda che già in passato Lucca era stato accostato alla Fiorentina. E che Firenze sarebbe destinazione gradita per rilanciarsi in Serie A. Recentemente è stato accostato anche al Bologna.

Il Napoli ha bisogno come il pane di un goleador

Ma la notizia di Lucca ci induce a una riflessione. Anche perché sembra che la squadra di Firenze sia arrivata alla fine del rapporto con Moise Kean centravanti della Nazionale che aveva segnato l’illusorio gol del vantaggio contro la Bosnia. Nemmeno lui ha potuto fare nulla contro Gattuso (e Bastoni che, ricordiamolo, si fece espellere alla fine del primo tempo). Kean è un signor centravanti. È giovane, nel senso che non è vecchio: ha 26 anni. Lo scorso anno in Serie A ha segnato 19 reti e quest’anno comunque ne ha realizzate 8.

Non ce ne vogliono i numerosissimi fan di Hojlund, ma Kean la porta le vede. È uno di quegli attaccanti che tira, che le porte le sa sfondare. Sarebbe perfetto nel Napoli, magari al fianco del danese. Poi deciderà l’allenatore (noi speriamo che sia Conte) se farli giocare insieme oppure no. L’opportunità è ghiotta. Kean – scrive la Gazzetta – ha una clausola di 62 milioni ma per 40 milioni la Fiorentina lo venderebbe. Ha un ingaggio di 4,5 milioni. Non basso ma Moise è un attaccante vero. Il Napoli ne ha bisogno come il pane. Faccia pulizia di ingaggi alti come quelli di Lukaku e De Bruyne e si fiondi sull’attaccante che in Nazionale ha segnato 13 reti in 26 partite: viaggia alla media di un gol ogni due partite.