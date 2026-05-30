Il Nottingham non riscatterà Lucca: l’attaccante tornerà a Napoli

Si beh, ci rendiamo conto che è una notizia piuttosto lapalissiana da fornire, ma ecco sì: Lorenzo Lucca non sarà riscattato dal Nottingham Forest. No surprises, come cantavano i Radiohead, e infatti nessuno è minimamente sorpreso.

L’attaccante di Moncalieri, probabilmente il peggior acquisto dell’era De Laurentiis, tornerà a Napoli e sarà urgentemente necessario capire cosa farne.

Napoli, Lucca is back

Riporta Romano su Whatsapp:

“Il Nottingham Forest conferma ufficialmente al Napoli che NON riscatta Lorenzo Lucca. L’attaccante torna a Napoli in attesa di decisioni sul futuro.”

Un flop annunciato

Se ripensiamo ai 40 milioni di euro spesi per portarlo a Napoli viene quasi un colpo: è stata una vera e propria truffa legalizzata. Qui a Napoli, tolti il gol al Pisa e quello al Cagliari in Coppa Italia, si è distinto soprattutto per le sue intemperanze e per un carattere difficile.

Si fa fatica anche a definirlo “utile”. Sbolognato al Nottingham Forest, ha segnato all’esordio nella partita persa 3-1 contro il Leeds e si è lasciato andare anche a un delirio social, scrivendo su Instagram “perdonali, perché non sanno”. Una scena piuttosto pietosa.

Da lì in poi ha collezionato appena 3 presenze e circa 120 minuti complessivi. I tifosi del Forest lo hanno letteralmente bollato come uno dei peggiori acquisti della loro storia. Ora, ovviamente tornerà qui a Napoli e Manna dovrà capire cosa fare. La plusvalenza è letteralmente impossibile: bisognerà accettare una somma in grado di riparare, almeno in minima parte, all’esborso iniziale. Un danno evidente.