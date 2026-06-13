Lobotka è imprescindibile per Allegri: lo slovacco può prolungare fino al 2028

La Gazzetta: "Il Napoli ha già fatto capire a Lobo che vuole tenerlo ancora a lungo. Lobo­tka è unico nel suo genere. E per Alle­gri è già impre­scin­di­bile."

Stanislav Lobotka sembra destinato a rimanere alle pendici del Vesuvio. Arrivato nel gennaio 2020 dal Celta Vigo in condizioni non ottimali, è stato un oggetto misterioso per lungo tempo. Poi, con l’arrivo del tecnico di Certaldo sulla panchina azzurra, lo slovacco è sbocciato nel play che conosciamo tutti. Non a caso il buon vecchio Luciano lo voleva alla Juventus. Nessun allenatore, da Spalletti in poi, se n’è mai privato e Max Allegri non sarà da meno. Il punto di Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta. Lobotka rimarrà a Napoli Si legge sulla Gazzetta:

“La situa­zione Lobo­tka ha il con­tratto in sca­denza nel 2027, ma esi­ste una opzione a favore del club per pro­lun­gare l’accordo fino al 2028. E il Napoli ha già fatto capire a Lobo che vuole tenerlo ancora a lungo, magari anche rive­dendo le vec­chie intese.

Max, invece, è pronto ad affi­dar­gli le chiavi del nuovo Napoli. Magari pro­vando anche a gestirne mag­gior­mente le forze, per non costrin­gerlo sem­pre agli straor­di­nari. Lobo, evi­den­te­mente, ha gra­dito l’atten­zione che gli è stata riser­vata in que­sti ultimi tempi. Ed è pronto a legarsi ancora a lungo al club azzurro.”

Infine:

Impre­scin­di­bile al di là dei numeri in fase rea­liz­za­tiva. Per­ché le sta­ti­sti­che spesso aiu­tano a capire, ma non sem­pre danno la misura esatta della straor­di­na­rietà delle pre­sta­zioni. Lobo­tka è unico nel suo genere. E per Alle­gri è già impre­scin­di­bile.

La situazione Anguissa

Per il suo storico compagno di reparto, la situazione è molto meno definita: cosa farà Zambo Anguissa? Il camerunense ha vissuto una stagione poco felice, complice anche l’infortunio rimediato a novembre in nazionale, che gli ha fatto saltare gran parte del campionato. Fra lui e il Napoli c’è ancora un anno di contratto e la strada più scontata sembrerebbe quella dell’addio.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta cinque giorni fa, Allegri sarebbe intenzionato a rivalutarlo e perché no a rilanciarlo. In caso di addio, ovviamente, il livornese punterebbe le sue fiches sul suo feticcio: Adrien Rabiot. O Frattesi. Vediamo cosa succederà.