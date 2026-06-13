Lobotka è imprescindibile per Allegri: lo slovacco può prolungare fino al 2028
La Gazzetta: "Il Napoli ha già fatto capire a Lobo che vuole tenerlo ancora a lungo. Lobotka è unico nel suo genere. E per Allegri è già imprescindibile."
“La situazione Lobotka ha il contratto in scadenza nel 2027, ma esiste una opzione a favore del club per prolungare l’accordo fino al 2028. E il Napoli ha già fatto capire a Lobo che vuole tenerlo ancora a lungo, magari anche rivedendo le vecchie intese.
Max, invece, è pronto ad affidargli le chiavi del nuovo Napoli. Magari provando anche a gestirne maggiormente le forze, per non costringerlo sempre agli straordinari. Lobo, evidentemente, ha gradito l’attenzione che gli è stata riservata in questi ultimi tempi. Ed è pronto a legarsi ancora a lungo al club azzurro.”
Infine:
Imprescindibile al di là dei numeri in fase realizzativa. Perché le statistiche spesso aiutano a capire, ma non sempre danno la misura esatta della straordinarietà delle prestazioni. Lobotka è unico nel suo genere. E per Allegri è già imprescindibile.
La situazione Anguissa
Per il suo storico compagno di reparto, la situazione è molto meno definita: cosa farà Zambo Anguissa? Il camerunense ha vissuto una stagione poco felice, complice anche l’infortunio rimediato a novembre in nazionale, che gli ha fatto saltare gran parte del campionato. Fra lui e il Napoli c’è ancora un anno di contratto e la strada più scontata sembrerebbe quella dell’addio.
Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta cinque giorni fa, Allegri sarebbe intenzionato a rivalutarlo e perché no a rilanciarlo. In caso di addio, ovviamente, il livornese punterebbe le sue fiches sul suo feticcio: Adrien Rabiot. O Frattesi. Vediamo cosa succederà.