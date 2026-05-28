Se Anguissa lasciasse Napoli, Allegri vorrebbe Rabiot

La notizia è di Schira. Max stima molto Anguissa ma se dovesse andar via, ha individuato il suo sostituto: Rabiot è un fedelissimo di Allegri

Sono cominciate le grandi manovre del Napoli di Allegri. Anche se non c’è ancora la fila, è ormai acclarato che sarà il livornese il prossimo allenatore del Napoli. Un grande colpo targato Aurelio De Laurentiis. Un colpo da monarca illuminato. Da grande presidente. Il miglior colpo possibile per tutelare la creatura Napoli.

Il ruolo di Manna nelle trattativa per Allegri

Un ruolo chiave in questa trattativa che ha portato a Napoli Massimiliano Allegri, lo ha avuto Giovanni Manna direttore sportivo del Napoli che ha lavorato con Allegri alla Juventus. Manna alla Juventus ha messo su il progetto Next Gen, il progetto che ha consentito alla Juventus di piazzare non pochi colpi in uscita, nonché di poter contare su calciatori come Yildiz. Manna ha lavorato bene con Allegri, sa Allegri come lavora.

E quindi non deve sorprendere quel che ha scritto Nicolò Schira e cioè che se Anguissa dovesse lasciare Napoli, ad Allegri piacerebbe portare all’ombra del Vesuvio Adrien Rabiot uno dei calciatori preferiti dal livornese. Che ha giocato con Max prima alla Juventus e poi anche al Milan. Rabiot è in uscita dal Milan.

Rabiot calciatore allegriano, Max stima molto Anguissa

Allegri stima molto Anguissa. È una calciatore che a lui piace tantissimo. Quindi regge la costruzione ipotetica della frase. Perché Acciughina sarebbe felicissimo se il calciatore del Camerun rimanesse a Napoli. Ma nel calcio in cui lasciasse, il preferito sarebbe il 31enne francese che giocherà i Mondiali con la Nazionale di Deschamps.

Vedremo, quel che è certo è che la costruzione del Napoli di Allegri è già cominciata.