Spalletti in preda alla nostalgia: vuole Kim e Lobotka alla Juventus
La Gazzetta: "Alisson, Kim, Lobotka, un trequartista e Vlahovic (difficile che resti): non sono condizioni, ma un piano di azione per puntare allo scudetto quando partirà la stagione"
Si allontana l’ombra dimissioni?
2 giorni fa, l’ombra delle dimissioni si era stagliata imperiosa sul futuro di Spalletti. Scriveva La Stampa:
“Una sconfitta pesantissima in una partita quasi mai neanche giocata nella quale ci si nascondeva, più che proporsi. Nessuno trovava il coraggio di assumersi delle responsabilità e agire di conseguenza. Ecco cos’è che ha destabilizzato il tecnico toscano. Ed ecco cosa lo preoccupa (vale per lui, vale per la società tutta) in vista dell’ultima partita della stagione. Spalletti guarda i suoi e pensa, alla Don Abbondio: se il coraggio non ce l’hai, non te lo puoi dare. Medita persino le dimissioni e a maggior ragione se il derby dovesse andare storto, beh, potrebbe anche decidere di fare un passo indietro”.
Ora tale Bau-Bau sembra scongiurato. Poi, nel calcio le cose cambiano ogni mezz’ora.