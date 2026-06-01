L’ex City e Chelsea Sterling arrestato, la scorsa stagione è stato vicino al Napoli

Fermato mentre era alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, è stato successivamente rilasciato su cauzione. Lo scorso mercato estivo, e anche a gennaio, Conte lo voleva a Napoli, ma alla fine è andato al Feyenoord.

L’ex Manchester City e Chelsea Raheem Sterling è stato arrestato lo scorso giovedì in seguito a un incidente stradale, con l’accusa di essere sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il 31enne si è inoltre rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. È stato successivamente rilasciato su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini. Durante la scorsa stagione il Napoli si era mostrato interessato a ingaggiarlo, prima che firmasse con il Feyenoord.

Sterling è ripartito dal campionato olandese

Si è trasferito in Olanda lo scorso febbraio, dopo aver risolto il suo contratto con il Chelsea. Ha collezionato otto presenze in Eredivisie, con un assist.

Sterling non rientra tra le scelte di Tuchel per i Mondiali, dunque dovrà attendere innanzitutto cosa accadrà in merito alle indagini e successivamente vedere se il Feyenoord deciderà di riconfermarlo.

La scorsa stagione è stato vicino al Napoli

Lo scorso 24 luglio, la Gazzetta dello Sport scrisse che De Laurentiis stava lavorando per avere l’esterno inglese a Napoli: “Il mister X del Napoli ha nome e cognome: Raheem Sterling. Piace a Conte ed è nel mirino degli azzurri“.

Ma il suo nome è stato accostato al Napoli anche a gennaio. Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, infatti, aveva scritto: “Il Chelsea ha offerto Raheem Sterling al Napoli con un prestito di 6 mesi con gran parte dello stipendio pagato dallo stesso Chelsea”.