De Laurentiis lavora sottotraccia per Sterling già da un po’, è il nome del momento (Gazzetta)

"Nello scorso campionato all'Arsenal ha segnato 1 gol in 28 presenze, ma vanta 4 Premier League in bacheca e 20 reti con la nazionale inglese"

Il Napoli non si muove in modo banale. Così come fatto per De Bruyne in assoluto silenzio, allo stesso modo Manna e De Laurentiis si starebbero muovendo per Raheem Sterling. Sono tante le fonti che iniziano a parlare di questo iniziale interesse, comunque subordinato all’affare Ndoye che resta il preferito di Conte per una serie di aspetti tecnici e non. Certo Sterling ha vinto quattro volte la Premier League da assoluto protagonista e questo un po’ di differenza può farla eccome. La Gazzetta dello Sport si focalizza proprio su questa trattativa, nonostante l’inglese abbia segnato un solo gol in 28 partite.

Manna lavora all’affare Sterling, è il nome del momento (Gazzetta)

Si legge così sull’edizione online della Rosea:

“Il mister X del Napoli ha nome e cognome: Raheem Sterling. L’esterno inglese, in esubero dal Chelsea, piace a Conte ed è nel mirino degli azzurri. Viste le difficoltà per arrivare a Ndoye, ala del Bologna e obiettivo primario per la fascia […] De Laurentiis sta lavorando sottotraccia già da un po’. Il nome di Sterling, 30 anni, reduce da un prestito all’Arsenal così così – solo un gol in 28 presenze -, è uno degli obiettivi.

Il Napoli sta lavorando anche su Chiesa e Grealish, in uscita da Liverpool e Manchester City, ma l’ex Liverpool si è inserito già da giorni in questa lista di nomi. L’obiettivo è regalare a Conte un altro esterno dopo Lang. Sterling ha vinto quattro campionati inglesi, cinque coppe di lega, una Fa Cup e due Community Shield. Tutti col Manchester City. Vanta 82 presenze e 20 reti con l’Inghilterra, con cui ha giocato dall’inizio contro l’Italia la finale di Euro 2021. L’ultima presenza risale al 2022″.

Ndoye, il Napoli prepara un ulteriore rilancio (Di Marzio)

Si legge così sul portale gianlucadimarzio.com: