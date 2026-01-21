A partire da oggi il Napoli entrerà in contatto con gli agenti di Sterling (Fabrizio Romano)

Già la scorsa estate era stato proposto, ma in quel caso il club decise di non procedere. Sterling vedrebbe di buon grado un’esperienza fuori dall’Inghilterra e vuole mettersi alla prova.

Il Napoli torna a pensare a Raheem Sterling e avvia i primi contatti con il suo entourage. L’esterno del Chelsea è fuori dal progetto e valuta con interesse un’esperienza lontano dall’Inghilterra.

Sterling si avvicina al Napoli

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha spiegato sul suo canale Youtube:

“A partire da oggi il Napoli entrerà in contatto con gli agenti di Raheem Sterling, attualmente al Chelsea, per capire se esistono i margini per avviare concretamente l’operazione. Sono previsti anche contatti diretti tra il club azzurro, il giocatore e il suo entourage, con l’obiettivo di chiarire le intenzioni del Napoli e la direzione che si vorrà dare alla trattativa.

Sterling è un nome che torna ciclicamente nei radar del Napoli: già la scorsa estate era stato proposto, ma in quel caso il club decise di non procedere. Oggi, però, il contesto è cambiato. L’esterno inglese è fuori dal progetto tecnico del club londinese e il Napoli sta effettuando valutazioni più approfondite rispetto al passato.

Nei giorni scorsi, chi sta lavorando sull’operazione aveva chiesto un po’ di pazienza, per evitare distrazioni in una fase delicata. Da questo momento in poi, però, si entrerà nel vivo delle decisioni definitive. Dal canto suo, Sterling vedrebbe di buon grado un’esperienza fuori dall’Inghilterra ed è attratto dall’idea di mettersi alla prova in un contesto diverso”.