Schira: “Il Chelsea ha offerto Sterling al Napoli in prestito con gran parte dello stipendio pagato”
Secondo Fabrizio Romani invece l'operazione di prestito non era possibile in quanto il Chelsea aveva finito gli slot per i prestiti internazionali.
“Chelsea ha offerto Raheem Sterling al Napoli con un prestito di 6 mesi con gran parte dello stipendio pagato dallo stesso Chelsea, che sta richiamando Paez e Fofana dai prestiti per avere la possibilità di cedere l’esterno inglese in prestito”
Secondo Fabrizio Romano invece
«Attenzione al nome di Sterling, perché non può andare in prestito all’estero, il Chelsea ha finito gli slot per i prestiti internazionali. Ma il giocatore è aperto a un’esperienza all’estero. E’ stato proposto nuovamente al Napoli, ma dovrebbe essere un trasferimento a titolo definitivo con un ingaggio inimmaginabile [circa 19 milioni l’anno, ndr]. Oggi non è una priorità per il Napoli, sia per costi che per scelta tecnica. E’ un’idea, è in un cassetto, ma non è una priorità, che sono a altre».