Schira: “Il Chelsea ha offerto Sterling al Napoli in prestito con gran parte dello stipendio pagato”

Secondo Fabrizio Romani invece l'operazione di prestito non era possibile in quanto il Chelsea aveva finito gli slot per i prestiti internazionali.

Il calciomercato del Napoli, è sottoposto a un blocco parziale a causa del superamento del costo costo del lavoro allargato. Questo indice comprende gli stipendi dei calciatori, le commissioni pagate agli agenti e gli ammortamenti dei cartellini. Il Napoli non potrà spendere più di quanto incassa ed è per questo che le sue mosse dovrebbero essere quasi tutte legate ai prestiti. In quest’ottica, Nicolò Schira, scrive che il Chelsea avrebbe proposto Raheem Sterling al Napoli con la formula del prestito di sei mesi. I club londinese sarebbe disposto a farsi carico di gran parte dell’ingaggio dell’esterno offensivo inglese.