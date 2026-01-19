Home » Il Campo » Calciomercato

Schira: “Il Chelsea ha offerto Sterling al Napoli in prestito con gran parte dello stipendio pagato”

Secondo Fabrizio Romani invece l'operazione di prestito non era possibile in quanto il Chelsea aveva finito gli slot per i prestiti internazionali.

Sterling vuole lasciare il City inghilterra

Londra (Inghilterra) 22/06/2021 - Euro 2020 / Repubblica Ceca-Inghilterra / foto Uefa/Image Sport nella foto: esultanza gol Raheem Sterling

Il calciomercato del Napoli, è sottoposto a un blocco parziale a causa del superamento del costo costo del lavoro allargato. Questo indice comprende gli stipendi dei calciatori, le commissioni pagate agli agenti e gli ammortamenti dei cartellini. Il Napoli non potrà spendere più di quanto incassa ed è per questo che le sue mosse dovrebbero essere quasi tutte legate ai prestiti. In quest’ottica, Nicolò Schira, scrive che il Chelsea avrebbe proposto Raheem Sterling al Napoli con la formula del prestito di sei mesi. I club londinese sarebbe disposto a farsi carico di gran parte dell’ingaggio dell’esterno offensivo inglese.

“Chelsea ha offerto Raheem Sterling al Napoli con un prestito di 6 mesi con gran parte dello stipendio pagato dallo stesso Chelsea, che sta richiamando Paez e Fofana dai prestiti per avere la possibilità di cedere l’esterno inglese in prestito”

Secondo Fabrizio Romano invece

«Attenzione al nome di Sterling, perché non può andare in prestito all’estero, il Chelsea ha finito gli slot per i prestiti internazionali. Ma il giocatore è aperto a un’esperienza all’estero. E’ stato proposto nuovamente al Napoli, ma dovrebbe essere un trasferimento a titolo definitivo con un ingaggio inimmaginabile [circa 19 milioni l’anno, ndr]. Oggi non è una priorità per il Napoli, sia per costi che per scelta tecnica. E’ un’idea, è in un cassetto, ma non è una priorità, che sono a altre».

Correlate