L’Equipe sbatte in prima pagina Infantino burattino di Trump

Il quotidiano francese attacca il presidente della Fifa: "con l'arbitro somalo e il trattamento riservato all'Iran è venuta meno l'universalità della Fifa"

Infantino in difficoltà

Benvenuto in America, titola L’Equipe. Benvenuti negli Stati Uniti. “A poche ore dall’inizio del Mondiale, la politica migratoria dell’Amministrazione Trump colpisce la Coppa del Mondo e affonda la promessa di universalità della Fifa”. Il riferimento è all’arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan cui è stato vietato l’ingresso negli Usa. Non solo, è stato prima interrogato per undici ore dai funzionari della dogana e poi rispedito in patria dove peraltro è stato accolto come un eroe.

Athletic ha fornito la versione dell’Amministrazione Trump che ha denunciato sospetti legami dell’arbitro con organizzazioni terroristiche. Sullo sfondo c’è la guerra della casa Bianca alla Somalia Paese finito sulla black list del governo.

L’Equipe ha preso una chiara posizione politica con una prima pagina in cui Infantino è un pupazzo nelle mani di Trump. Un Muppet. La copertina è stata ripresa anche dal Telegraph.

Il quotidiano francese ha ricordato il premio per la pace che la Fifa di Infantino assegnò lo scorso dicembre a Donald Trump. Premio definito grottesco.

L’Iran può entrare negli Stati Uniti solo il giorno della partita

La prima pagina di L’Équipe raffigura Trump che tiene in una mano la Coppa del Mondo e nell’altra un Infantino in miniatura come un burattino.

Il quotidiano ha ricordato che la Nazionale iraniana ha già dovuto spostare il quartier generale di allenamento da Tucson, Arizona, alla città messicana di Tijuana, dopo aver che gli Stati Uniti hanno affermato che non erano disponibili ad ospitarli. Ogni giorno della partita la squadra dell’Iran sarà costretta a entrare e a uscire dagli Stati Uniti. La Federazione calcistica iraniana ha aggiunto che “gli Stati Uniti hanno adottato misure per ostacolare la presenza dei tifosi iraniani negli stadi”. L’Iran è nel girone G con Nuova Zelanda, Egitto e Belgio. L’Equipe ha scritto che tutte le federazioni hanno ricevuto biglietti per i loro tifosi tranne l’Iran.