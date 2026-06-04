Lavezzi: “Allegri potrà portare la squadra a un livello ancora più alto”

Uno degli uomini simbolo della rinascita dell’era De Laurentiis, nonché uno dei calciatori più amati dal popolo partenopeo: Ezequiel Lavezzi ha ancora oggi a cuore il Napoli e i napoletani. Intervenuto a margine dell’evento “Benito Stirpe Live the Dream”, ha così commentato l’arrivo di Allegri.

Le parole di Lavezzi su Allegri

Il Pocho: ”

“Credo che il Napoli abbia già avviato un ciclo vincente. L’anno scorso ha conquistato lo scudetto, mentre quest’anno è arrivato secondo. Sicuramente, se dovessero ingaggiare Allegri, potrà portare la squadra a un livello ancora più alto. Ha già vinto campionati in passato e mi auguro che possa riuscirci anche a Napoli”

Allegri-Napoli, a che punto siamo?

Spiega Pedullà:

“Ieri sera ho dato lo slittamento dei tempi tecnici per quanto riguarda il discorso Allegri-Napoli”, spiega Pedullà. Rispetto a quanto vi avevo anticipato quel famoso giovedì, si tratta soltanto di aspettare che venga un po’ liberato dopo varie trattative e tira e molla. Conviene a tutti, conviene anche al Milan, quindi non prevedo problemi”.

Dunque sembra proprio solo una questione di tempo prima che il tecnico livornese possa finalmente sedersi sulla panchina degli azzurri, con tanto di benedizione del Pocho.