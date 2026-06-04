Allegri costerà al Napoli 12 milioni lordi, Sarri avrebbe detto sì a 2,5 netti (Il Mattino)

Il Mattino, con Pino Taormina, fa un po’ di conti in tasca al Napoli. Sempre che Allegri prima o poi firmi. Il concetto è che l’arrivo del livornese porta con sé un risparmio rispetto a Conte ma non si può parlare di austerity.

Perché Conte – scrive il quotidiano napoletano – costava 18-20 milioni lordi alle casse del Napoli. Allegri 12 lordi a stagione. Invece sia Sarri sia Italiano si sarebbero accontentati di meno. Per Il Mattino Sarri avrebbe firmato anche a 2,5 milioni netti.

De Laurentiis non ha fatto richieste particolari ad Allegri

De Laurentiis non ha fatto richieste particolari al tecnico ex Milan ed ex Juventus. Gli ha solo illustrato le esigenze di ridimensionare il monte ingaggi della squadra. Allegri è un aziendalista ortodosso. Prepara la cena con gli ingredienti che ha a disposizione. Senza mai fare storie. Non ne ha ami fatte nella sua carriera. È arrivato ai ferri corti con dirigenti che lo hanno evidentemente ostacolato, come Giuntoli alla Juventus (e poi si è visto dov’è finita la sua creatura e anche dov’è finito lui) e ora con Ibrahimovic che al Milan gli ha messo non pochi bastoni tra le ruote: hanno litigato fin quasi alle mani, ha chiamato i calciatori per dare loro consigli tattici, non ha esultato al gol di Saelemaekers contro il Cagliari nel match decisivo per la qualificazione Champions. Cose ormai note e stranote.

Allegri non farà storie. Si fa pagare perché è il curriculum a parlare per lui. De Laurentiis ha pensato a lungo anche a Italiano, poi i due non si sono incastrati. Magari un giorno il tecnico siciliano approderà sulla panchina del Napoli. Adl ha atteso quasi dieci anni per avere Allegri.