Khalaili Napoli, l’Unions SG non ha ricevuto offerte: occhio a De Zerbi, Newcastle e Bournemouth

Come quanto riportato dalla redazione di The Athletic, l'Unions SG non ha ricevuto offerte per Khalaili. Per quest'ultimo, dunque, il Napoli deve battere la concorrenza di Tottenham, Newcastle e Bournemouth

Khalaili Napoli, l’Unions SG non ha ricevuto offerte: occhio a De Zerbi, Newcastle e Bournemouth

Union's Anan Khalaili celebrates after scoring during a soccer match between Royale Union Saint-Gilloise and Zulte Waregem, Saturday 20 December 2025 in Brussels, on day 19 of the 2025-2026 'Jupiler Pro League' first division of the Belgian championship. BELGA PHOTO BRUNO FAHY (Photo by BRUNO FAHY / BELGA MAG / Belga via AFP)

Tra i prossimi profili accostati al Napoli per la prossima stagione bisogna sicuramente inserire quello di Anan Khalaili del Royale Union Saint Gilloise.  Proprio sul futuro di quest’ultimo bisogna registrare degli importantissimi aggiornamenti.

L’Union SG non ha ricevuto ancora offerte per Khalaili: le ultime

Come quanto riportato dalla redazione di The Athletic, Anan Khalaili  resta nel mercato europeo tra i calciatori  più richiesti. Anche il Royale Union Saint Gilloise non ha ricevuto delle offerte per il suo calciatore, che ha un contratto fino al 2028 (con opzione per un’ulteriore stagione) e senza clausola rescissoria.

De Zerbi Tottenham retrocessione

Oltre a quello del Napoli, dunque, bisogna registrare l’interesse di diversi club del campionato più bello e seguito al mondo: la Premier League. Le squadre in questione sono il  Bournemouth, il Tottenham di De Zerbi ed il Newcastle. Se dovesse partire un’asta per Khalaili, di fatto, il club partenopeo partirebbe in seconda fila, vista la differenza economica con i tre team inglese.

Il Napoli deve trovare un’alternativa a Di Lorenzo

Ma la cosa certa è che tra gli obiettivi del Napoli per questa campagna acquisti estiva è quello di trovare un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo. La squadra azzurra, visto il fittissimo calendario della prossima annata, non può permettersi di correre il rischio di  far giocare tutte le gare al capitano dei due scudetti.

Napoli Classifica Champions League Napoli Di Lorenzo

Manna, quindi, sta seguendo diversi nomi per il ruolo di laterale destro, ed uno di questi non è nuovo nelle ‘cronache’ che ruotano intorno alla squadra azzurra. Il giocatore in questione è Juanlu Sanchez del Siviglia. Lo spagnolo è già stato molto vicino al Napoli l’anno scorso, ma poi l’infortunio di Lukaku a Castel di Sangro obbligò al club partenopeo di virare tutti i fondi rimasti per l’acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United. Gli azzurri per quel ruolo sono sulle tracce anche di Dodò della Fiorentina. 

 