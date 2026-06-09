Khalaili Napoli, l’Unions SG non ha ricevuto offerte: occhio a De Zerbi, Newcastle e Bournemouth

Come quanto riportato dalla redazione di The Athletic, l'Unions SG non ha ricevuto offerte per Khalaili. Per quest'ultimo, dunque, il Napoli deve battere la concorrenza di Tottenham, Newcastle e Bournemouth

Tra i prossimi profili accostati al Napoli per la prossima stagione bisogna sicuramente inserire quello di Anan Khalaili del Royale Union Saint Gilloise. Proprio sul futuro di quest’ultimo bisogna registrare degli importantissimi aggiornamenti.

L’Union SG non ha ricevuto ancora offerte per Khalaili: le ultime

Come quanto riportato dalla redazione di The Athletic, Anan Khalaili resta nel mercato europeo tra i calciatori più richiesti. Anche il Royale Union Saint Gilloise non ha ricevuto delle offerte per il suo calciatore, che ha un contratto fino al 2028 (con opzione per un’ulteriore stagione) e senza clausola rescissoria.

Oltre a quello del Napoli, dunque, bisogna registrare l’interesse di diversi club del campionato più bello e seguito al mondo: la Premier League. Le squadre in questione sono il Bournemouth, il Tottenham di De Zerbi ed il Newcastle. Se dovesse partire un’asta per Khalaili, di fatto, il club partenopeo partirebbe in seconda fila, vista la differenza economica con i tre team inglese.

Il Napoli deve trovare un’alternativa a Di Lorenzo

Ma la cosa certa è che tra gli obiettivi del Napoli per questa campagna acquisti estiva è quello di trovare un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo. La squadra azzurra, visto il fittissimo calendario della prossima annata, non può permettersi di correre il rischio di far giocare tutte le gare al capitano dei due scudetti.

Manna, quindi, sta seguendo diversi nomi per il ruolo di laterale destro, ed uno di questi non è nuovo nelle ‘cronache’ che ruotano intorno alla squadra azzurra. Il giocatore in questione è Juanlu Sanchez del Siviglia. Lo spagnolo è già stato molto vicino al Napoli l’anno scorso, ma poi l’infortunio di Lukaku a Castel di Sangro obbligò al club partenopeo di virare tutti i fondi rimasti per l’acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United. Gli azzurri per quel ruolo sono sulle tracce anche di Dodò della Fiorentina.