Italiano chiama per il suo Besiktas un ex Napoli: forte interesse per Caprile

Vincenzo Italiano è stato ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli che, però, ha poi deciso di puntare tutte le proprie fish sicure su Massimiliano Allegri. Vista anche la rescissione consensuale con il Bologna, Vincenzo Italiano ha accettato l’offerta ricchissima ricevuta dal Besiktas. Il tecnico ha accettato ben 6 milioni di euro più bonus per le prossime due stagioni. Ora è arrivato il momento del calciomercato e tra i nomi accostati al club turco c’è quello di un ex Napoli: Elia Caprile

Italiano vuole portare Caprile in Turchia: i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Nicolò Schira, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Besiktas si starebbe muovendo per Elia Caprile del Cagliari. La trattativa, ovviamente, è spinta dallo stesso Italiano, a cui piace tantissimo l’ex estremo difensore del Napoli.

Già l’anno scorso, infatti, Italiano spinse per l’acquisto di Elia Caprile per il suo Bologna. Il portiere, dopo il riscatto dell’anno scorso da parte del Cagliari per acquisire a titolo definitivo il suo cartellino dal Napoli, potrebbe cambiare di nuovo squadra. Ricordiamo che il giocatore lasciò il Napoli di Conte ( poi campione d’Italia a fine stagione) a gennaio perché voleva giocare in una squadra che gli garantissime la titolarità per mostrare a tutti le sue qualità, possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto.