Caprile: «A Napoli mi guardavo allo specchio e sentivo che mi mancava una parte di me»
Alla Gazzetta: «Il livello della Serie A si è alzato grazie alle proprietà straniere. Top club? ora non ci penso»
In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’ex portiere del Napoli Elia Caprile, ha raccontato in modo lucido e autocritico la sua esperienza carriera
«Leeds è stata un’esperienza anche di vita: ho imparato l’inglese e a vedere il calcio da una prospettiva differente. Poi la Pro Patria: sono arrivato che avevo un contratto lungo con un club di Premier e ho condiviso la stagione con compagni che si giocavano il contratto anno per anno. Ho capito moltissimo. A Napoli andava tutto bene e ho un ricordo bellissimo di club e città, ma mi guardavo allo specchio e sentivo che mi mancava una parte di me. Ringrazio Cagliari per l’opportunità che mi sta dando».
Otto punti in sei partite, due sole sconfitte con Napoli e Inter. Che bilancio fa di questo avvio?
«Siamo partiti bene e dobbiamo riconoscerlo, ma il campionato è lungo e l’obiettivo resta la salvezza. Centrarla il prima possibile è la priorità».
E il suo rendimento personale? La media voto dice 6,75…
«Sono contento, ma solo parzialmente. Lavoro ogni giorno per migliorarmi, per diventare la miglior versione di me stesso dentro e fuori dal campo. È solo l’inizio del percorso».
Che impressione ha del livello della Serie A?
«Si è alzato. Gli investimenti delle proprietà straniere hanno alzato l’asticella, ma alla fine non contano solo i soldi. Le idee fanno la differenza. E chi le ha, come Pisacane, può giocarsela con chiunque».
Proprio come il Cagliari…
«Sì, la società ha affidato la squadra a un tecnico giovane ma preparato. Conosce bene lo spogliatoio e ci ha trasmesso principi nuovi. Ci fidiamo di lui e possiamo ancora crescere.»
Caprile e la Nazionale
Dopo sei mesi in Sardegna il suo nome è già accostato a grandi club e il suo valore supera i 30 milioni. Che effetto le fa?
«Fa piacere, certo, ma resto concentrato sul Cagliari. La testa è solo sulla salvezza».
Pensa alla Nazionale?
«Donnarumma è il numero uno al mondo. Dietro di lui ci sono tanti portieri bravi, io sogno l’azzurro ma so che passa tutto dal lavoro qui a Cagliari».
È sempre stato portiere?
«Sì, mi piaceva buttarmi nel fango. Mamma mi lavava direttamente con la divisa addosso (ride). E mi sono innamorato del ruolo grazie alla maglia dorata di Buffon nel 2006».
Mai pensato di mollare?
«Mai davvero. Ci sono stati momenti duri, ma ho imparato a lavorare su me stesso. I sacrifici ripagano sempre.»