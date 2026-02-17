Lotito spiega la riqualificazione del Flaminio: “Ciò che realizziamo oggi incide sulle generazioni future”

Claudio Lotito ha così presentato il progetto dello stadio Flaminio. Impossibile non notare la celerità con cui è stato realizzato questo progetto, che permetterebbe alla Lazio di giocare in una cornice esclusivamente di sua proprietà e, allo stesso tempo, di avanzare la candidatura per Euro 32, con i benefici che ne deriverebbero sia economici sia d’immagine.

A Napoli, i lavori di restyling del Maradona sono stati già annunciati in un post di Manfredi su Facebook del 3 febbraio e in vari interventi dell’assessore Cosenza, che ha spiegato le modalità dell’intervento. La differenza più evidente sta nel fatto che il Comune di Roma non ha osteggiato Lotito per la riqualificazione del Flaminio, mentre qui si respira ancora un’aria da “braccio di ferro”, nonostante le dichiarazioni ufficiali.

Proprio oggi, il Corriere del Mezzogiorno ha annunciato che Comune e De Laurentiis andranno avanti ognuno per la propria strada con i rispettivi progetti. Vedremo come si evolverà la situazione; quel che è certo è che Napoli non potrà mancare all’appuntamento con Euro 32.

Le parole di Lotito

Riporta Sportmediaset:

“Oggi non presentiamo semplicemente un progetto edilizio, presentiamo una visione. Ciò che realizziamo oggi incide sulle generazioni future. La rifunzionalizzazione dello Stadio Flaminio non riguarda soltanto la Lazio, ma riguarda Roma, la sua storia urbanistica e la sua capacità di guardare al futuro con responsabilità”.

“Il progetto si chiama “Lazio 2032 – il Sogno Responsabile”, che sarà svelato nelle prossime settimane e nel quale sarà illustrato il percorso strategico del club, ha anticipato che la “Lazio ha già formalizzato una manifestazione di interesse affinché lo Stadio Flaminio possa essere valutato tra le possibili sedi ospitanti” di Euro 2032.”

“È un atto di responsabilità e di visione mettere Roma e il Flaminio nelle condizioni di poter partecipare a un grande evento internazionale, qualora i requisiti tecnici e istituzionali lo consentano. Siamo consapevoli che il percorso di assegnazione delle sedi sarà competitivo e che nella nostra città sono previste più candidature. Proprio per questo vogliamo affrontare il tema con metodo, trasparenza e programmazione”. Il Flaminio nacque proprio per un altra grande evento, ovvero le Olimpiadi del 1960 che si sono tenute a Roma.