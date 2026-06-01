Toh che strano, McTominay elogia Conte: “Mi ha cambiato, grazie a lui sono cresciuto”

“Ogni volta che esci dalla tua zona di comfort, entri in un luogo spaventoso. Ma è anche un posto meraviglioso, perché ti dà spazio per crescere. Quello che voglio, giù durante la preparazione, è godermi ogni minuto. Non voglio guardarmi indietro a 40 o 50 anni e pensare: ero troppo ansioso, troppo teso. Crescendo ho capito che la carriera è breve. Bisogna godersela. Altrimenti passa in un lampo e ti ritrovi a chiederti dove sia finito il tempo. Ora che sono un po’ più grande riesco a vivere e apprezzare certe cose. Hanno un significato diverso”.

Mentre tutti gli altri attaccano

Ed è qui che la sua posizione diventa “strana”, per contrasto. Perché attorno a Conte, nelle stesse settimane, è esploso tutto il contrario. De Bruyne si è detto felice del suo addio, attaccandone il gioco difensivo. A difenderlo è stato il vice Stellini che ha giustamente ha opposto a De Bruyne l’esempio di Modric. Il resto dell’intervista di McTominay

Ti sei reso conto di cosa significhi guidare la Scozia al suo primo Mondiale dopo 28 anni?

“Sì, ed è fantastico soprattutto per i bambini e per i giovani calciatori scozzesi che sognano di diventare professionisti. È questo l’aspetto più importante. Un bambino adesso può andare agli allenamenti e parlare del Mondiale con i suoi amici a scuola. È qualcosa di meraviglioso. E noi siamo estremamente grati di poter regalare questa gioia alla Scozia”.

Dobbiamo parlare della tua ormai iconica rovesciata contro la Danimarca.

“In momenti del genere il pallone può caderti nel modo giusto. Nella mia carriera ho provato giocate simili diverse volte. Anche a Napoli ne ho tentate quattro o cinque recentemente e non sono riuscite. Però devi fidarti del lavoro fatto per tutta la vita e delle tue capacità atletiche. In una situazione del genere non hai nulla da perdere. Ho colpito davvero bene il pallone e sono grato che sia entrato, perché ogni volta che ci ripenso mi tornano in mente ricordi fantastici”.

Com’è vedere quel gigantesco murale a Glasgow?

“Ne sono estremamente grato, quindi ringrazio Adidas per aver pensato a qualcosa di così speciale. Però provo quasi un leggero imbarazzo. È lì in alto, visibile a tutti i giocatori durante gli allenamenti. Io sono una persona piuttosto riservata. È incredibile, ma vedere la mia faccia enorme sul lato di un edificio è qualcosa di surreale”.

Dopo quella partita hai sentito il tuo compagno di squadra al Napoli, Rasmus Hojlund?

“Conosco Rasmus Hojlund molto bene. È un ragazzo fantastico e scherziamo continuamente. Però ormai non può più guardare quella rovesciata! (ride). Questo è il calcio: a volte giochi contro i tuoi amici e nello stesso momento qualcuno realizza un sogno mentre qualcun altro vive una delusione”.

Quante volte gli hai mandato una GIF di quel gol?

“Oh, quella è roba leggera. Io e Billy Gilmour abbiamo appeso al suo armadietto tutte le foto di quella partita”

Ti ha chiamato Sir Alex?

“Ho parlato con Alex Ferguson a settembre. È stato fantastico. Mi ha telefonato e gli sono stato molto grato per il tempo che mi ha dedicato. Mi ha chiesto come stavo e come andavano le cose nel calcio. È stato davvero bello sentirlo”

Avevi il suo numero salvato?

“No, era una chiamata anonima. Ho risposto con un semplice «Pronto?» perché rispondo a tutte le telefonate. Lui ha detto: «Come stai, figliolo?». E ho capito subito chi fosse”

Ti ha dato qualche consiglio particolare?

“Sì, ma preferisco tenerlo per me. Ha sempre avuto consigli straordinari. È una figura talmente iconica che ogni sua parola te la tieni stretta e cerchi di ricordarla nelle partite successive”.