Il Mourinho-bis al Real Madrid è destinato a fallire, lo dicono i numeri (e il Telegraph)

José Mourinho al Real Madrid è un ritorno di quelli che in premessa eccitano molto i commentatori, soprattutto quelli che non vedono l’ora che Mou fallisca. E’ il terzo club che allenerà per la seconda volta, era già “tornato” al Chelsea e al Benfica. Il suo secondo atto al Chelsea non è stato all’altezza del primo, gli anni d’oro dello “Special One”, fa notare il Telegraph, anche se “ha comunque vinto un altro titolo e una Coppa di Lega. Al Benfica, Mourinho ha ottenuto una media di 1,89 punti a partita durante il suo primo periodo da allenatore, nel lontano 2000, ma è salito a 2,31 punti a partita dopo il suo ritorno lo scorso settembre. Il Benfica ha concluso la stagione di campionato imbattuto, anche se 11 pareggi gli sono costati il ​​titolo”.

Massimizzare la rosa

Il Telegraph ricorda il ritorno di Harry Redknapp al Portsmouth, portati al nono e all’ottavo posto in Premier League, i due migliori piazzamenti nella massima serie dal 1955, per poi vincere la FA Cup. Ma “paradossalmente, forse il ritorno di un allenatore di maggior successo degli ultimi tempi è stato quello da cui erano state tratte le minori aspettative. David Moyes è stato riconfermato allenatore del West Ham alla fine del 2019. Diciotto mesi prima, il co-presidente aveva giustificato la decisione di non offrire a Moyes un nuovo contratto dichiarando che il club desiderava ingaggiare una figura di “alto livello”. I tifosi hanno accolto con favore la prospettiva di un calcio più offensivo. Per quanto inizialmente deludente fosse stata la sua nomina, Moyes si è rivelato essere proprio quella figura di alto livello. Dalla media di 1,22 punti a partita nel suo primo periodo alla guida del West Ham, Moyes è passato a una media di 1,36 punti a partita nel secondo. Cosa ancora più importante, ha vinto l’Europa Conference League 2022-23, il primo trofeo importante per il West Ham dal 1980. Nel caso di Moyes, il pragmatismo ha portato all’entusiasmo. Ma l’entusiasmo da solo non basta a convincere un allenatore a tornare”.

Il caso disastroso di Keegan

Per il Telegraph, all’altro lato dello spettro c’è il ritorno di Kevin Keegan al Newcastle e quello di Dalglish al Liverpool. “Quando un allenatore torna, è lecito chiedersi se sarebbe stato appetibile per un club di dimensioni simili all’epoca. Se la risposta è no, allora le nomine sono dettate dalla nostalgia. Per Keegan e Dalglish, è inconcepibile che avrebbero potuto essere nominati senza i loro legami personali con i club. In entrambi i casi, i proprietari – Mike Ashley al Newcastle e il Fenway Sports Group all’inizio del suo coinvolgimento al Liverpool – erano convinti che nominare leggende del club sarebbe stato un modo sicuro per conquistare il favore dei tifosi”.

Più in generale, sempre secondo il Telegraph

“a parte Moyes al West Ham, i club tendono a riconfermare gli allenatori i cui primi mandati sono stati ricordati con affetto. Eppure, gli allenatori che hanno ottenuto risultati superiori alle aspettative tendono a beneficiare non solo delle proprie capacità, ma anche di una serie di circostanze particolari. E, molto probabilmente, anche di una buona dose di fortuna. La regressione alla media è l’antidoto al romanticismo. I periodi di successo generalmente beneficiano della fortuna sul campo in uno sport con pochi gol e alta volatilità. Ma quando gli allenatori tornano, lo fanno senza la loro vecchia fortuna”.

E quindi, Mourinho?

“In media, il campione di allenatori ha prestazioni inferiori del 15% al ​​loro ritorno, un calo amplificato dai risultati di Dalglish e Keegan. Dagli 1,62 punti a partita ottenuti nel loro primo periodo, ne ottengono 1,38 nel secondo. Di questo gruppo di 12 allenatori che hanno avuto due periodi come allenatori della stessa squadra di Premier League, solo due – Redknapp al Portsmouth e Moyes al West Ham – sono durati più a lungo nel loro secondo periodo. Questi sono gli unici due casi in cui gli allenatori hanno ottenuto risultati migliori al loro ritorno; Hodgson al Crystal Palace e Moyes all’Everton hanno ottenuto risultati sostanzialmente identici”.

“Per gli allenatori che sono tornati al Barcellona e al Real Madrid, il quadro è simile. Diciannove allenatori hanno svolto periodi di almeno due partite in uno dei due club. Complessivamente, questo gruppo ha guadagnato 1,99 punti a partita nella Liga durante i loro primi periodi, ma solo 1,65 punti a partita nei periodi successivi: un calo del 17%, quasi identico al declino registrato tra gli allenatori di ritorno in Premier League. Solo quattro dei 19 hanno fatto meglio al loro ritorno. Per superare i risultati del suo periodo 2010-13 al Real Madrid, Mourinho dovrà sfidare la storia. Ha vinto la Copa del Rey al suo primo anno, la Liga nella sua seconda stagione, con il record di 100 punti, e ha raggiunto le semifinali di Champions League in tutte e tre le stagioni”.