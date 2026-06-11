Finita la propaganda, servono i soldi. E quindi niente Inter per Palestra, si avvicina al City

Ci avevano assicurato che l'esterno dell'Atalanta era eccitato all'idea di giocare con Chivu. Ma i cattivoni dei Percassi vogliono 55 milioni. Non hanno accettato l'offerta di 40 più l'autobiografia di Bastoni

L’Inter è fortissima sul mercato fin quando non bisogna sborsare i soldi

Fin quando non bisogna sborsare i soldi, il calciomercato è bellissimo. E, molto cara ai media, l’Inter in Italia viene trattata come una superpotenza. Titoloni vari che si susseguono con ritmo quotidiano. Marco Palestra sembrava già interista. Chi potrebbe mai resistere alla tentazione di giocare nella squadra di Chivu e soprattutto di Bastoni? Il 21enne Palestra – che solo Gattuso poteva tenere fuori dalle due formazioni titolare nelle partite decisive per i Mondiali (che poi abbiamo perduto) – non era nella pelle. Preferisce l’Inter al City, così ci avevano assicurato.

Le notizie delle ultime ore vanno in altra direzione. E cioè che l’Atalanta non si smuove dai 55 milioni (50 più 5 di bonus) richiesti per il miglior calciatore italiano della scorsa stagione (sì il migliore, non ha avuto premi perché ha giocato nel Cagliari). L’Inter voleva darne una quarantina più qualche fascio di friarielli e soprattutto l’autobiografia autografata di Bastoni “Sono nato prima io e poi l’onestà”. Un gadget che sembra abbia fatto vacillare i Percassi. Ma sono stati i soci americani a essere irremovibili. Hanno chiesto l’edizione inglese del best-seller ma non esiste ancora la versione tradotta. La trattativa si è quindi arenata.

Palestra ha trovato l’intesa con il Manchester City

Repubblica oggi scrive che Palestra ha trovato un’intesa economica con il Manchester City. Ma come? Voleva andare a Milano a tutti i costi.

Repubblica ha però aggiunto che

“non ha chiuso la porta all’Inter, che continua a seguirlo e resta una destinazione gradita. Il sì agli inglesi, quindi, non va letto come una scelta definitiva: è un passaggio dentro una partita ancora aperta. A decidere sarà soprattutto l’Atalanta, ferma sulla propria valutazione: 50 milioni più 5 di bonus. Al momento la dirigenza bergamasca non accetta contropartite tecniche e non intende abbassare la richiesta”.

Intanto l’Inter ha virato sul più accessibile Cambiaso che la Juventus offre a prezzi di saldo.