Il MIlan è alla deriva (e nelle mani di Ibrahimovic), i calciatori vogliono fuggire
Ne parla Repubblica: Mentre Zlatan muove i fili dall'America, Modric non sa se proseguire, Leao si offre a tutti, Pulisic e Maignan vogliono andarsene. Il Corsport titola: "Salvate il Milan!"
Db Torino 08/12/2025 - campionato di calcio serie A / Torino-Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport
nella foto: esultanza gol Christian Pulisic
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Dunque, dove eravamo rimasti? Ah sì, a Rangnick, finito nel casting del Milan per il ruolo di nuovo ds, ha sbattuto bellamente la porta in faccia al Diavolo: ha capito che con Ibra tra i piedi avrebbe avuto zero margini di manovra e ha salutato. Lato allenatore, anche Glasner ha iniziato a perdere quota e il cerchio ha iniziato a restringersi su Amorim e Jaissle, con il portoghese che sembra in vantaggio. Ma è tutta la situazione Milan a essere tra il grottesco e il disastroso. “Salvate il Milan” titola il Corriere dello Sport.
Ora al Milan il favorito per la panchina è Amorim
Repubblica, con Andrea Sereni, scrive di Amorim:
“Ieri c’è stato un incontro proficuo tra il Milan e Amorim. Il tecnico portoghese convince perché “giochista“, con idee chiare anche se reduce dal flop al Manchester United. (…) La sua candidatura è portata avanti da Ibrahimovic, voce assai ascoltata (pure da Los Angeles) dal patron Cardinale“
Repubblica sottolinea soprattutto l’incongruenza e la totale casualità dei piani dell’inesistente dirigenza rossonera. Il raduno è fissato per il 12 luglio e al momento il club non ha né direttore sportivo né allenatore. E in questa confusione, è cominciato il fuggi fuggi dei calciatori.
Un’emorragia di calciatori
Sempre Repubblica sottolinea come, persi tra due fuochi, ci siano ovviamente i calciatori, con Modric che non sa se continuare a giocare o meno, Leao che da lontano continua a vendersi senza pudore alcuno e ora anche Pulisic, offerto alla Roma di Gasperini. All’appello c’è anche Maignan, dubbioso sul futuro del progetto rossonero. Ovviamente non c’è nessun dirigente a rassicurarli: Ibra è impegnato a fare lo showman in America e Cardinale è desaparecido.
A fare il paio con Repubblica, c’è il Corriere della Sera, su cui si legge:
“Leao ha espresso la necessità di cambiare. E attenzione a Pulisic, protagonista con gli Usa, è stato offerto dagli agenti a diverse squadre: per lui ipotesi Roma o ritorno in America. Sarà rivoluzione rossonera anche in attacco?”