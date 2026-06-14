Il MIlan è alla deriva (e nelle mani di Ibrahimovic), i calciatori vogliono fuggire

Dunque, dove eravamo rimasti? Ah sì, a Rangnick, finito nel casting del Milan per il ruolo di nuovo ds, ha sbattuto bellamente la porta in faccia al Diavolo: ha capito che con Ibra tra i piedi avrebbe avuto zero margini di manovra e ha salutato. Lato allenatore, anche Glasner ha iniziato a perdere quota e il cerchio ha iniziato a restringersi su Amorim e Jaissle, con il portoghese che sembra in vantaggio. Ma è tutta la situazione Milan a essere tra il grottesco e il disastroso. “Salvate il Milan” titola il Corriere dello Sport.

Ora al Milan il favorito per la panchina è Amorim

Repubblica, con Andrea Sereni, scrive di Amorim:

“Ieri c’è stato un incontro proficuo tra il Milan e Amorim. Il tecnico portoghese convince perché “giochista“, con idee chiare anche se reduce dal flop al Manchester United. (…) La sua candidatura è portata avanti da Ibrahimovic, voce assai ascoltata (pure da Los Angeles) dal patron Cardinale“