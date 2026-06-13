Il Milan entro il 16 deve pagare l’ultimo stipendio ad Allegri sennò non può iscriversi al campionato

L’iscrizione al campionato

È la settimana di Massimiliano Allegri al Napoli, almeno dovrebbe essere. Dovrebbe essere la settimana dell’addio al Milan e dell’ufficializzazione al Napoli. Il condizionale è d’obbligo, tutto può succedere. Le trattative sono proseguite ma la risoluzione è rimasta ancora teorica. Anche perché pare che Ibrahimovic abbia esplicitamente chiesto di aspettare. C’è sempre Ibra dietro le scelte del Milan che non a caso si sta disintegrando, non esiste quasi più niente.

Il Corriere della Sera con Monica Scozzafava scrive che entro il 16 giugno (martedì) il Milan deve corrispondere lo stipendio (l’ultimo) a Massimiliano Allegri, imprenscindibile anche per l’iscrizione al campionato.

Il Milan sospetta che Allegri già parlasse col Napoli

Quindi deve trovare l’intesa definitiva sulla rescissione. Le trattative le sta conducendo Scaroni ma non può prendere decisioni. Le deleghe le ha Calvelli. E dall’America c’è il veto di Ibra che è il Jep Gambardella rossonero, vuole avere il potere di far fallire il club.

Scrive il Corsera che le parti si rivedranno all’inizio della prossima settimana. C’è ottimismo ma gli accordi quelli non ancora.

Come scrive Scozzafava:

“All’inizio della prossima settimana si rivedranno: l’intesa sulla cifra della buonuscita ancora non c’è ma si lavora ad un compromesso che soddisfi le parti. Il Milan prende tutto il tempo che può, non ha gradito l’accordo così fulmineo di Allegri con il Napoli, insinuando che il tecnico e il club di De Laurentiis parlavano già prima della fine del campionato. Probabile”.