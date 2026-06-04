Leao si è proposto all’Arsenal, il Milan chiede 50 milioni

Per Rafa Leao il Milan chiede 50 milioni

Rafa Leao ha annunciato di non voler più essere un calciatore del Milan la prossima stagione. L’esterno portoghese, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si sarebbe proposto all’Arsenal, che quest’anno ha vinto la Premier League e l’anno prossimo giocherà in Champions. I rossoneri, però, chiedono 50 milioni per lasciarlo partire, avendo ancora due anni di contratto.

Scrive il quotidiano:

Quando un calciatore si espone in modo così chiaro, il prezzo sul mercato del suo cartellino scende. Mentre cresce il sospetto che ci sia una strategia dietro, ordita dagli agenti. Il Milan ha comunque una posizione chiara: se Leao vuole andarsene, deve portare un’offerta all’altezza. E infatti, i rappresentanti del portoghese si stanno già muovendo. Ieri dall’Inghilterra è rimbalzato il contatto con l’Arsenal. Non è un mistero che quando parla di una nuova avventura, Rafa abbia in testa soprattutto il campionato inglese. Il Milan, però, come prima richiesta sembra attestarsi attorno ai 50 milioni.

La cifra è lontana da quella della clausola rescissoria di ben 175 milioni di euro. Per questo motivo, scrive la Gazzetta, si sono fatti avanti seriamente solo club turchi come il Galatasaray, che avrebbe proposto uno stipendio da 10 milioni l’anno. Niente da fare, invece, per l’Arabia, meta non gradita dal calciatore portoghese al momento.