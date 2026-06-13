Chiellini a pranzo con Conte, rumors incontrollati nel mondo Juventus

Lo scrive il Corriere della Sera che aggiunge: "la verità è che Spalletti è saldissimo". Invece il ds Modesto è in bilico. Comolli torna a casa col portafogli pieno

Con Carnevali torna un uomo di potere alla Juventus

La Juventus ha cambiato. Per l’ennesima volta. Ha salutato il francese Comolli e ha portato in bianconero Giovanni Carnevali uomo di potere vero, testimone di nozze di Marotta. Andrea Agnelli lo avrebbe voluto nella sua Juventus. Lunedì Carnevali sarà a Torino, come scrive anche il Corriere della Sera con l’informatissima Monica Colombo. Anche la posizione dell’anonimo ds François Modesto è in bilico.

Il Corriere della Sera scrive che

“Spalletti e Chiellini gradirebbero il ritorno di Matteo Tognozzi, giovane direttore sportivo, ora al Rio Ave che già ha scovato pepite come Yildiz, Soulé e Muharemovic (arriverà anche il bosniaco a Torino?)”.

Conte e Chiellini a tavola ma Spalletti è saldissimo

Monica Colombo ricorda che l’addio a Comolli non è stato gratis. Fra buonuscita (850 mila euro lordi) e la mancata restituzione del bonus alla firma da 950 mila percepito nello scorso giugno, il francese se ne va con abbastanza denaro per digerire la delusione.

E poi il Corsera ci regala quella che definisce una precisazione.

“Negli scorsi giorni Giorgio Chiellini era stato avvistato a pranzo con Antonio Conte, circostanza che ha determinato il diffondersi incontrollato di rumors nelle ultime ore. La verità è che Spalletti è saldissimo”.